Півтора десятка країн роблять мобільні дзвінки в Україну безкоштовними

Кулеба: «Україна пам‘ятатиме кожну країну, міжнародну організацію, бізнес, людину, яка не відвернулася…»

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про останні домовленості з державами, які підтримують Україну в такий непростий час.

«Просто зараз Україна веде активний наступ на дипломатичному фронті.

Рада Європи попри спроби окремих країн загальмувати рішення таки припинила право Російської Федерації бути представленою у двох ключових органах – у самому Комітеті міністрів та у ПАРЄ. Вперше в історії Росію позбавили голосу в Комітеті міністрів», – зазначив він.

Кулеба також запевнив, що глава італійської дипломатії Луїджі Ді Майо підтвердив готовність Італії підтримати відключення Росії від SWIFT.

«Ще одна дружня країна, назву якої поки не озвучую, ухвалила рішення надати Україні багато патронів, міни для мінометів та ракети для Градів, щоб зміцнити нашу оборону», – зазначив міністр. Скоріше всього, за інформацією Главкома, мова йде про Польщу.

І наостанок Кулеба повідомив, що мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини скасували оплату за телефонні дзвінки до України. «Такий крок – вияв справжньої солідарності з нашою державою та її народом», – зазначив він. – Україна пам‘ятатиме кожну країну, міжнародну організацію, бізнес, людину, яка не відвернулася, не лицемірила в обличчя, а стояла пліч-о-пліч з українцями у цей критичний час».