Зеленський і президент Євроради обговорили посилення санкцій проти Росії

Європейський Союз підготував четвертий пакет санкції проти Росії через її вторгнення в Україну

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем посилення санкційного тиску на Російську федерацію та питання підтримки України. Про це Зеленський написав у Twitter.

«Чергові міжнародні перемовини. Обговорили з президентом Європейської ради посилення фінансової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Окрема увага – подальшому переговорному процесу щодо членства в ЄС», – зазначив Зеленський.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз підготував четвертий пакет санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Варто додати, що ЄС хоче припинити імпорт російського газу, нафти та вугілля до 2027 року.

Президент США Джо Байден заборонив поставку доларів до РФ.