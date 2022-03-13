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    Зеленський і президент Євроради обговорили посилення санкцій проти Росії

    Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Євроради - Зеленський і президент Євроради обговорили посилення санкцій проти Росії
    Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Євроради
    фото: Офіс президента

    Європейський Союз підготував четвертий пакет санкції проти Росії через її вторгнення в Україну

    Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем посилення санкційного тиску на Російську федерацію та питання підтримки України. Про це Зеленський написав у Twitter.

    «Чергові міжнародні перемовини. Обговорили з президентом Європейської ради посилення фінансової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Окрема увага – подальшому переговорному процесу щодо членства в ЄС», – зазначив Зеленський.

    Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз підготував четвертий пакет санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

    Варто додати, що ЄС хоче припинити імпорт російського газу, нафти та вугілля до 2027 року.

    Президент США Джо Байден заборонив поставку доларів до РФ.

    Теги: ЄС США санкції Володимир Зеленський
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    Зеленський і президент Євроради обговорили посилення санкцій проти Росії