У Білорусі почався третій етап перевірки боєготовності військ



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Білорусь почала третій етап перевірки боєготовності військ

Перевірка завершиться тактичним навчанням

У Білорусі почався третій етап перевірки бойової готовності військ.

Про це повідомляє білоруське міністерство оборони.

«Під час перевірки передбачається приведення окремих військових частин у вищі ступені бойової готовності з викликом військовослужбовців із запасу», - зазначено в повідомленні.

Метою заходу є визначення здатності білоруських військовослужбовців виконувати завдання в мінливій обстановці в денних і нічних умовах, зазначає Міноборони.

Перевірка завершиться тактичним навчанням.

Раніше повідомлялося, що Білорусь та Литва влаштували дипломатичний скандал через вісім повітряних кульок. Їх запустили з території Литви до Білорусі, а Міністерство оборони Білорусі підняло бойову авіацію для перехоплення цієї «небезпеки».

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.