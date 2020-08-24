У Білорусі почався третій етап перевірки боєготовності військ
Перевірка завершиться тактичним навчанням
У Білорусі почався третій етап перевірки бойової готовності військ.
Про це повідомляє білоруське міністерство оборони.
«Під час перевірки передбачається приведення окремих військових частин у вищі ступені бойової готовності з викликом військовослужбовців із запасу», - зазначено в повідомленні.
Метою заходу є визначення здатності білоруських військовослужбовців виконувати завдання в мінливій обстановці в денних і нічних умовах, зазначає Міноборони.
Перевірка завершиться тактичним навчанням.
Раніше повідомлялося, що Білорусь та Литва влаштували дипломатичний скандал через вісім повітряних кульок. Їх запустили з території Литви до Білорусі, а Міністерство оборони Білорусі підняло бойову авіацію для перехоплення цієї «небезпеки».
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.
До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.
Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом.
Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.
Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).
Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.
Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.