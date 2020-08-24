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    У світі

    У Білорусі почався третій етап перевірки боєготовності військ

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    Білорусь почала третій етап перевірки боєготовності військ - У Білорусі почався третій етап перевірки боєготовності військ
    Білорусь почала третій етап перевірки боєготовності військ

    Перевірка завершиться тактичним навчанням

    У Білорусі почався третій етап перевірки бойової готовності військ.

    Про це повідомляє білоруське міністерство оборони.

    «Під час перевірки передбачається приведення окремих військових частин у вищі ступені бойової готовності з викликом військовослужбовців із запасу», - зазначено в повідомленні.

    Метою заходу є визначення здатності білоруських військовослужбовців виконувати завдання в мінливій обстановці в денних і нічних умовах, зазначає Міноборони.

    Перевірка завершиться тактичним навчанням.

    Раніше повідомлялося, що Білорусь та Литва влаштували дипломатичний скандал через вісім повітряних кульок. Їх запустили з території Литви до Білорусі, а Міністерство оборони Білорусі підняло бойову авіацію для перехоплення цієї «небезпеки». 

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом. 

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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