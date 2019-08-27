Росія перекрила ділянку у Чорному морі, щоб завадити Україні провести ракетні стрільби

Зараз у Чорному морі перекритий район разом із рекомендованими шляхами для цивільного судноплавства

До чергових ракетних стрільб України на півдні Одеської області Росія підготувала провокацію з метою ускладнення чергового етапу випробувань вітчизняних ракетних комплексів.

На час ракетних стрільб РФ перекрила прилеглу до району пусків морську ділянку у Чорному морі, повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на морський припис 352/19 та відповідні сповіщення NOTAM.

«Відповідно до сповіщень NOTAM A2762/19 та A2761/19 у п’ятницю та суботу (30 та 31 серпня 2019-го року) відбуватимуться ракетні пуски на півдні Одеської області. В цей час буде обмежено доступ до мисів «Калфа» і «Льодники» та 1-10 кілометра морської коси від населеного пункту Лебедівка Татарбунарського району», - йдеться у повідомленні.

На час ракетних стрільб Росія морським приписом 352/19 перекрила прилеглий до закритого повітряного простору район у Чорному морі з 29 по 31 серпня 2019 року. Відповідно до припису 352/19 перекритий Росією район буде небезпечний для плавання 29, 30 та 31 серпня з 3 години ночі до 20-ї години дня.

Офіційне трактування російського припису – для проведення ракетних стрільб.

Зазначається, що подібним чином Росія вже здійснювала перепони під час міжнародних навчань Sea Breeze-2019, коли перед стартом морських маневрів перекрила одну з запланованих для морських стрільб локацій у Чорному морі.

На відміну від попередньої провокації, зараз у Чорному морі перекритий район разом із рекомендованими шляхами для цивільного судноплавства.

Як повідомлялося, 23 липня в районі н.п. Лебедівка на Одещині відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню «Вільха» зі збільшеною дальністю ураження. За даними сайту РНБО, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос взяв участь у випробуваннях цієї модернізованої системи.

«Вільха» - розробка конструкторів державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.