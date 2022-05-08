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    Росія побила рекорди щодо кількості запроваджених проти неї санкції

    Речник Держдуми Володін розважається тим, що рахує обмеження - Росія побила рекорди щодо кількості запроваджених проти неї санкції
    Речник Держдуми Володін розважається тим, що рахує обмеження
    фото з відкритих джерел

    Проти РФ з 2014 року введено понад 10,1 тис. санкцій

    Із 2014 року щодо Росії запровадили понад 10,1 тис. санкцій. Про це у своєму Telegram-каналі заявив речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

    «10 128 санкцій запроваджено проти Росії з 2014 року. До початку «спеціальної військової операції» в Україні – 2 754, після – 7 374», – зазначив він.

    Володін наголосив, що загальна кількість введених проти Росії санкцій більша, «ніж проти будь-якої іншої держави за всю історію їх існування».

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    Нагадаємо, зараз ЄС готує шостий санкційний пакет проти РФ. Тим часом російська економіка продовжує стрімке падіння.

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    Теги: росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія побила рекорди щодо кількості запроваджених проти неї санкції