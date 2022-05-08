Росія побила рекорди щодо кількості запроваджених проти неї санкції
Проти РФ з 2014 року введено понад 10,1 тис. санкцій
Із 2014 року щодо Росії запровадили понад 10,1 тис. санкцій. Про це у своєму Telegram-каналі заявив речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін.
«10 128 санкцій запроваджено проти Росії з 2014 року. До початку «спеціальної військової операції» в Україні – 2 754, після – 7 374», – зазначив він.
Володін наголосив, що загальна кількість введених проти Росії санкцій більша, «ніж проти будь-якої іншої держави за всю історію їх існування».
Нагадаємо, зараз ЄС готує шостий санкційний пакет проти РФ. Тим часом російська економіка продовжує стрімке падіння.