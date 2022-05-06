Нафтове ембарго: Кулеба закликає не відтягувати з прийняттям рішення

Кулеба: «Треба допомогти Україні та зупинити війну»

Відтермінування ембарго на російську нафту може коштувати Україні дорого на шляху до перемоги над російським загарбником. Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Не залежно від того, про яку країну йдеться, сама ідея про те, щоб відкласти нафтове ембарго - вона помилкова. По-перше, колеги, ви не знаєте, де буде Європа в кінці 2023 року. Треба думати про те, як допомогти Україні та зупинити війну. А для цього, треба запровадити ембарго зараз», - наголосив Кулеба.

Деякі з країн ЄС виступають проти, або ж намагаються відтермінувати нафтове ембарго. Через це Україні доведеться заплатити ще більшу ціну задля перемоги над країною-окупантом.

«Нам добре відомо, що ключовим проблемним питанням є запровадження нафтового ембарго. Деякі країни виступають або проти запровадження як такого, або щоб їх звільнили від запровадження на певний час. Серед цих країн є і ті, які багато зробили для України, і ми розуміємо їх ситуацію. Але є там країна, яка торпедує весь санкційний пакет через тему нафтового ембарго, щоб зберегти відносини з Росією», - заявив міністр закордонних справ.

За словами Кулеби, сама ідея відтермінування нафтового ембарго, є помилкою, оскільки сьогодні важливо якнайшвидше допомогти Україні, аби бути впевненим у своєму майбутньому.

Нагадаємо, Угорщина не може підтримати новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, який включає з ембарго на імпорт російської нафти. Як раніше повідомлялося, три країни відкликали вето на нафтове ембарго проти РФ.