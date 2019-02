Росія щоденно порушує Мінські домовленості − Волкер

Спеціальний представник США на переговорах щодо України зазначив, що нині настав час миру в Україні

Росія уже впродовж чотирьох років порушує Мінські угоди. Про це написав у Twitter спеціальний представник США на переговорах щодо України Курт Волкер.

«Чотири роки тому Росія підписала Мінський пакет домовленостей, де першим пунктом прописано припинення вогню 14 лютого (2015 року, − ред.). Через приблизно тиждень Росія та її довірені сили захопили Дебальцеве. Упродовж останніх чотирьох років Росія продовжувала щоденно порушувати Мінські домовленості», − написав він.

Волкер також додав, що нині настав час миру в Україні.

4 years ago Russia signed the Minsk Package of Measures with the first point a Feb 14 ceasefire. About a week later Russia and it proxy forces seized Debaltseve.



In the 4 years since has continued to violate the Minsk agreements every day.



It’s time for #Peace4Ukraine. pic.twitter.com/76Nr7BSXmT