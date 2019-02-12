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    Росія щоденно порушує Мінські домовленості − Волкер

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    <span>Спеціальний представник США&nbsp;Курт Волкер</span> - Росія щоденно порушує Мінські домовленості − Волкер
    Спеціальний представник США Курт Волкер

    Спеціальний представник США на переговорах щодо України зазначив, що нині настав час миру в Україні

    Росія уже впродовж чотирьох років порушує Мінські угоди. Про це написав у Twitter спеціальний представник США на переговорах щодо України Курт Волкер.

    «Чотири роки тому Росія підписала Мінський пакет домовленостей, де першим пунктом прописано припинення вогню 14 лютого (2015 року, − ред.). Через приблизно тиждень Росія та її довірені сили захопили Дебальцеве. Упродовж останніх чотирьох років Росія продовжувала щоденно порушувати Мінські домовленості», − написав він.

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    Волкер також додав, що нині настав час миру в Україні.

    Раніше посольство США в Україні повідомило, що Росія продовжує розпалювати створені нею гуманітарну, економічну та екологічну кризи на Донбасі і не дотримується Мінських угод.

    Напередодні повідомлялось, що Генеральна асамблея ООН 20 лютого обговорить ситуацію на окупованих Росією територіях України.

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    Росія США Мінські угоди Курт Волкер
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