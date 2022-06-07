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    Новини

    Нацполіція порахувала вбитих цивільних у Бучанському районі

    Серед загиблих у братській могилі правоохоронці виявили тіло вбитого поліцейського - Нацполіція порахувала вбитих цивільних у Бучанському районі
    Серед загиблих у братській могилі правоохоронці виявили тіло вбитого поліцейського
    фото з відкритих джерел

    Відома точна цифра закатованих українців

    Всього у Бучанському районі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина. Поліція встановила, хто причетний до масових вбивств мирних мешканців. Про це повідомляє МВС України.

    Правоохоронці встановили підрозділи, які перебували на території району та міста Бучі. Це шість батальйонних тактичних груп десантних сил РФ та одна механізована бригада.

    «Зараз встановлюємо прізвища всіх військовослужбовців. Частину ми вже встановили. 13 підозр уже підготували: два чоловіки – військовослужбовці росгвардії, 11 – військовослужбовці збройних сил РФ. 10 проєктів підозр передали в Офіс Генерального прокурора», – зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко.

    Серед загиблих у братській могилі правоохоронці виявили тіло вбитого поліцейського, який займався евакуацією мирних мешканців з Бучі.

    Нагадаємо, 7 червня посол США відвідала Ірпінь і Бучу.

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    Теги: росія МВС окупанти війна Офіс Генерального прокурора Буча Україна поліція окупація Ігор Клименко #stoprussia
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    Нацполіція порахувала вбитих цивільних у Бучанському районі