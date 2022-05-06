Росія використала вже понад 2 тис. ракет проти України – Зеленський

Загалом за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет

Загалом за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет

Бойові літаки ворога 2682 рази залітали на українську територію

Російська армія використала проти України вже 2014 ракет, а в українському небі було зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників благодійного вечора Brave Ukraine, народу Великої Британії та народу України.

«Кожен із таких «прильотів» – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури. Якщо взяти тільки медичну інфраструктуру, то на сьогодні російські війська знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров'я. Це лікарні, пологові будинки, амбулаторії», – наголосив Зеленський.

У тимчасово окупованих районах України на сході й півдні – катастрофічна ситуація із доступом до медичних послуг і ліків. Не вистачає навіть найпростіших препаратів.

«Росія принесла в Україну, у Європу такі проблеми, яких ми й уявити не могли ще кілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції... Це навіть просто нестача антибіотиків! Ось це наслідки російської окупації для частини нашої землі, для частини нашого народу, який ми повинні звільнити від загарбників. І ми це обов'язково зробимо. Завдяки, зокрема, і вашій підтримці», – сказав Зеленський.

Триває 71-ша доба повномасштабної військової агресії РФ проти України. Окупанти продовжують ведення наступальних дій на Сході України.

Нагадаємо, під Черкасами українська протиповітряна оборона (ППО) ввечері в середу збила дві ракети, постраждалих немає.