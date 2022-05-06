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    Події в Україні

    Українські військові за добу знищили 15 повітряних цілей окупантів

    Літак окупантів збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних Сил - Українські військові за добу знищили 15 повітряних цілей окупантів
    Літак окупантів збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних Сил
    фото з відкритих джерел

    Протягом доби винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів

    Протиповітряна оборона України 5 травня знешкодила 15 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

    «Бойова авіація противника і надалі діє на відстані, не входячи в контрольований Збройними Силами України повітряний простір. 5 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей: 14 – безпілотників типу «Орлан» та один літак, попередньо винищувач Су-30см», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що літак окупантів збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних Сил.

    «Орлан-10» збивають усіма доступними засобами – зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ, Повітряних Сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу «повітря-повітря» з українського винищувача», – йдеться в повідомленні.

    Протягом доби винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та складах боєприпасів.

    Нагадаємо, станом на сьогодні ЗСУ вже знищили 1092 одиниць російських танків.

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    Теги: прикордонники росія окупанти ЗСУ авіація війна літак військові Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові за добу знищили 15 повітряних цілей окупантів