Українські військові за добу знищили 15 повітряних цілей окупантів

Протягом доби винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів

Протиповітряна оборона України 5 травня знешкодила 15 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Бойова авіація противника і надалі діє на відстані, не входячи в контрольований Збройними Силами України повітряний простір. 5 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей: 14 – безпілотників типу «Орлан» та один літак, попередньо винищувач Су-30см», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що літак окупантів збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних Сил.

«Орлан-10» збивають усіма доступними засобами – зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ, Повітряних Сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу «повітря-повітря» з українського винищувача», – йдеться в повідомленні.

Протягом доби винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та складах боєприпасів.

Нагадаємо, станом на сьогодні ЗСУ вже знищили 1092 одиниць російських танків.

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