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    Чемпіонат світу з хокею відмінили через боротьбу з коронавірусом

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    Жіночі збірні два роки не знають, хто з них сильніший - Чемпіонат світу з хокею відмінили через боротьбу з коронавірусом
    Жіночі збірні два роки не знають, хто з них сильніший
    Фото з відкритих джерел

    Жіноча першість у Канаді спочатку була перенесена, а потім скасована

    Найсильніші жіночі хокейні збірні світу знову не зможуть виявити найсильнішу. Міжнародна федерація хокею знову скасувала першість, про що повідомила на офіційному сайті. Рішення прийнято через побоювання з приводу ризиків безпеки, пов'язаних з COVID-19.

    Чемпіонат світу серед жінок мав пройти в канадських Галіфаксі і Труро.

    Раніше чемпіонат був перенесений з квітня на травень 2021 року. Рішення прийняли в зв'язку зі складними обставинами, викликаними пандемією коронавірусу. Новими попередніми датами турніру стали 10 днів в травні: з 6 по 16 травня. Спочатку змагання були призначені на 7-17 квітня.

    До початку березня Міжнародна федерація не отримала остаточних дозволів на проведення чемпіонату в провінції Нова Шотландія ні від федеральних, ні від місцевих органів охорони здоров'я Канади, так само як не були затверджені будь-які винятки з федерального закону країни про карантин.

    Чемпіонат світу з хокею серед жінок у Канаді в 2020 році був скасований через загрозу коронавірусу.

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    Теги: чемпіонат світу хокей
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