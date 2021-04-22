Чемпіонат світу з хокею відмінили через боротьбу з коронавірусом

Жіночі збірні два роки не знають, хто з них сильніший

Жіноча першість у Канаді спочатку була перенесена, а потім скасована

Найсильніші жіночі хокейні збірні світу знову не зможуть виявити найсильнішу. Міжнародна федерація хокею знову скасувала першість, про що повідомила на офіційному сайті. Рішення прийнято через побоювання з приводу ризиків безпеки, пов'язаних з COVID-19.

Чемпіонат світу серед жінок мав пройти в канадських Галіфаксі і Труро.

Раніше чемпіонат був перенесений з квітня на травень 2021 року. Рішення прийняли в зв'язку зі складними обставинами, викликаними пандемією коронавірусу. Новими попередніми датами турніру стали 10 днів в травні: з 6 по 16 травня. Спочатку змагання були призначені на 7-17 квітня.

До початку березня Міжнародна федерація не отримала остаточних дозволів на проведення чемпіонату в провінції Нова Шотландія ні від федеральних, ні від місцевих органів охорони здоров'я Канади, так само як не були затверджені будь-які винятки з федерального закону країни про карантин.

Чемпіонат світу з хокею серед жінок у Канаді в 2020 році був скасований через загрозу коронавірусу.