Росія вже не ворог? Звільнений чиновник Банкової пояснив, чому влада зірвала затвердження Плану оборони



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Колишній генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони ОПУ Іван Апаршин

«Я не отримав підтримки збоку керівництва держави щодо проекту цього документа», – пояснює Іван Апаршин

Колишній генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони ОПУ Іван Апаршин розповів деталі підготовки Плану оборони України, над яким почали активно працювати у перший рік правління Зеленського. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами екс-чиновника, дата попереднього розгляду Плану оборони вже була визначена, але все зірвалося.

«Одна з причин – немає попереднього документа Стратегії національної безпеки. До речі, План оборони – це ідея не цього керівництва країни. З Планом оборони ми почали працювати ще в далекому 1993 році. Тоді ми намагалися переконати деяких керівників, що для такої держави, як Україна, Плану застосування Збройних сил недостатньо. Має бути документ державного значення, який регламентує і процедурно виписує моменти, за якими має діяти країна. Саме держава забезпечує оборону країни, а не Збройні сили. При чому, як під час підготовки, так і в ході самої агресії. До того ж, навіть після проведення агресії й у час відновлення країни. Дуже багато років над цим документом працювали», – зазначив Апаршин.

Крім того, колишній радник сподівався, що за час роботи в Офісі президента їм вдасться розв’язати наболіле питання про План оборони.

«До перших кроків підготовки документу ми підійшли дуже серйозно. Я був дуже задоволений тим, що президент затвердив і Кабмін затвердили структуру Плану оборони. Крім того, Міноборони та Генштаб дуже активно цим займалися. Зокрема, там вказано, хто є ворогом України, який може бути сценарій агресії, як потрібно реагувати, що необхідно мати для вдалого реагування, та також, з ким «дружити», і з ким - ні. Нам вдалося вирішити усі ці питання. Але я не отримав підтримки збоку керівництва держави щодо проекту цього документа. Я так розумію, що у керівництва були дещо інші завдання. Тому на сьогодні цей документ не в активній фазі», – додає Апаршин.

Також, екс-чиновник зазначає, що перше засідання міжвідомчої робочої групи щодо опрацювання Плану намічено через місяць, але підготовка скоріше за все відтягується.

«Всі відмовлялися взяти на себе відповідальність. На моє глибоке переконання, займатися цим має саме Кабінет міністрів. У нього є все для цього. Навіть не Офіс президента. В Офісу не має таких повноважень, в Офісі можна провести нараду, когось заслухати. Але Офіс не має можливості планувати, зокрема, використання фінансових ресурсів. На цьому етапі цей документ провалений, і я думаю, що взагалі провалений. Гадаю, якщо зараз запитати у когось із керівництва держави, на якому етапі підготовка Плану оборони, вам ніхто нічого не відповість», – наголосив Апаршин.

Як повідомлялося, Рада надала президенту право затверджувати план оборони і його структуру.

Нагадаємо, що уряд ще в 2019 році зробив заяву про бажання розробити План оборони України.