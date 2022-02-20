Контрольно-пропускний пункт «Щастя» закрили через обстріли окупантів

Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ «Щастя» є порушенням норм міжнародного гуманітарного права

Через регулярні обстріли з боку російських окупантів призупинено функціонування контрольного пункту в'їзду/виїзду «Щастя» в Луганській області. Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

«Російсько-окупаційні війська весь час демонструють своє нехтування гуманітарними потребами, здоров’ям та життям мирних українських громадян, які змушені перебувати під тимчасовою окупацією та постійно перетинати лінію розмежування. Не дотримуючись домовленостей про припинення вогню, минулої доби, 19.02.22, тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів прицільно обстріляли КПВВ «Щастя», – йдеться в повідомленні.

Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ «Щастя» є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Зазначається, що такі дії російсько-окупаційних військ ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ.

«Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору КПВВ «Щастя», усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ «Щастя» з 8 години 20 лютого 2022 року на період існування загрози», – поінформували в пресслужбі.

Штаб ООС закликав громадян врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.

Нагадаємо, 19 лютого російські окупаційні війська обстріляли місто Щастя на Луганщині.

Російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.