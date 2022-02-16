Порошенко озвучив, хто зупинив плани Путіна

Порошенко: «Цю загрозу вдалося відвести рішучими діями наших союзників, які зберегли єдність всупереч планам Путіна»

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час зустрічі з послами держав-членів Європейського Союзу та НАТО подякував союзникам за підтримку України. П’ятий президент повідомив журналістам, що саме єдність і згуртованість всього світу навколо нашої держави стоїть на заваді агресивним планам Путіна.

«Сьогодні тут були присутні 13 послів і представники посольств. Приємно, що наші думки співпали, бо сьогодні символічний день. Сьогодні, 16 лютого, коли за підтвердженими даними Путін мав розпочати широкомасштабну агресію, спільними зусиллями ЄС, НАТО і США під лідерством президента США Джозефа Байдена цю загрозу вдалося відвести рішучими діями наших союзників, які зберегли єдність всупереч планам Путіна», – говорить Порошенко.

«Вчора ми почули підтвердження цього в блискучому виступі президента Байдена, у зверненні до світу. На мою думку, вперше за багато років була пряма дуже жорстка риторика, яка зупинила Путіна, принаймні тимчасово», – зазначає Петро Порошенко.

Лідер «Європейської Солідарності» зауважив: це не означає, що небезпека зникла. «Це не означає, що ми маємо розслабитися. Але це точно означає, що план шантажу Путіна на першому етапі не відбувся», – переконаний Порошенко.

«Сьогодні ми дали однозначну оцінку діям Путіна, включно з видачею російських паспортів, економічною експансією, коли вони де-факто визнають сертифікати окупованих територій. Включно з постачанням зброї, включно з абсолютно божевільним вчорашнім рішенням Державної Думи Росії про визнання ЛНР/ДНР. Всі ці чотири рішення – це пряма атака на документи Мінського процесу, це де-факто означає, що Росія денонсувала Мінські домовленості», – вважає Порошенко.

«Зараз уже м’яч на полі Путіна, щоб він зробив відкат від тих агресивних планів, які він демонстрував останні чотири місяці. На жаль, при певній бездіяльності або неефективності дій української влади», – зауважив Петро Порошенко.

«Ще раз закликаю: у День єдності нам треба об’єднатися компетентно, професійно. Нам треба спільно зробити мозковий штурм, використати той досвід, який у нас є з 2014 року, і зупинити ворога, забезпечити економічний розвиток нашої держави. Захистити людей як безпеково, так і соціально. І перемогти Росію. Це моє побажання в День єдності», – резюмує Порошенко.

До слова, Петро Порошенко під час телемарафону в ефірі «Прямого» та «5 каналу» «Як зберегти Україну» озвучив план дій для зміцнення обороноздатності держави.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про наслідки визнання «ЛНР» і «ДНР».

Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ.