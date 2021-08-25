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    Росія заявила про евакуацію українців з Афганістану. МЗС про це вперше чує

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    Наразі, за даними зовнішньополітичного відомства, в Афганістані залишається близько 90 українців - Росія заявила про евакуацію українців з Афганістану. МЗС про це вперше чує
    Наразі, за даними зовнішньополітичного відомства, в Афганістані залишається близько 90 українців
    Фото з відкритих джерел

    Україна не зверталася до російської сторони з проханням про евакуацію

    Міністерство оборони Росії заявило, що планує евакуювати з Афганістану як своїх громадян, так і людей з інших країн, зокрема з України. Натомість в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що нічого про це не знають.

    «В МЗС України відсутня інформація про наміри Російської Федерації евакуювати з Афганістану громадян іноземних держав, зокрема українців. Ми не зверталися до російської сторони із відповідними проханнями», – повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

    Він також нагадав, що станом на 25 серпня Україна вже організувала три евакуаційні рейси, які вивезли понад 250 людей. Охочих виїхати з Афганістану МЗС закликає звертатися до українського посольства у Таджикистані.

    Наразі, за даними зовнішньополітичного відомства, в Афганістані залишається близько 90 українців.

    Згідно з повідомленням пресцентру Міноборони РФ, «міністром оборони РФ генералом армії Сергієм Шойгу організовано евакуацію літаками військово-транспортної авіації з території Ісламської Республіки Афганістан понад 500 громадян Російської Федерації, держав-членів ОДКБ (Білорусії, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану) і України».

    22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.

    23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.

    Рух «Талібан» заявив, що заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня.

    До слова, евакуйовані з Афганістану біженці тимчасово проживатимуть на Київщині.

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    Теги: МЗС Росія Міноборони Афганістан Міноборони РФ літак українці Україна Талібан біженці
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    Росія заявила про евакуацію українців з Афганістану. МЗС про це вперше чує