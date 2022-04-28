Ворог готується форсувати річку Сіверський Донець

Рашисти хочуть взяти під контроль схід України

На меті у ворога оточити угруповання військ українських Сил оборони. Тому загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог продовжує наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю Донеччини та Луганщини та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Генеральним штаб ЗСУ повідомив про ведення противником активних дій на лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Зазначається, що основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ українських Сил оборони.

За даними генштабу, ворог прагне досягнути поставленої мети, тому на Лиманському напрямку покращив тактичне положення, та намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Зокрема, росіяни проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець.

Сіверський Донець – річка півдня Східно-Європейської рівнини, що тече через Бєлгородську область Росії, Харківську, Донецьку й Луганську області України, і Ростовську область Росії; права й найбільша притока Дону.

Також нагадаємо, що окупанти перекинули під Ізюм нові десантні війська і 500 одиниць техніки. Російські окупаційні війська нарощують темпи проведення наступальної операції.

Напередодні окупанти взяли під контроль чотири населених пункти на сході.

Нагадаємо, що Путін прагне захопити певні території України до 9 травня: пояснення ексдепутата Держдуми.