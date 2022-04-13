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    Відомий телеведучий пояснив батькам, чому дітям не можна показувати російські мультики

    Кошти з показів і монетизації російських мультиків у мережі направляються до РФ, а це &ndash; фінансування тероризму - Відомий телеведучий пояснив батькам, чому дітям не можна показувати російські мультики
    Кошти з показів і монетизації російських мультиків у мережі направляються до РФ, а це – фінансування тероризму
    фото з відкритих джерел

    Раніше російські мультфільми були популярні в Україні, однак зараз потрібно утриматися від їхнього перегляду

    Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч закликав українських батьків не показувати своїм дітям російські мультфільми. Як написав він у Facebook, все тому, що монетизація і прибуток від цих показів направляється у Росію.

    «Не показуйте своїм дітям руській контент, який завжди був дуже популярним в Україні. Мої діти також знають, хто такі «фіксики» і хто такі «Маша і ведмідь». Каюсь. Але зараз вони знають, що монетизація і прибуток від цих персонажів направляється у РФ. І маємо пам'ятати, що поки ми дивимося ведмедя, Машу і «паравозики» з тваринками, паравозики з важкою артилерією рухаються в сторону українського кордону», – написав Анатолій Анатоліч.

    Свій пост він проілюстрував знімком, на якому зображено російський автомобіль зі свастикою, у якому їдуть герої російських мультфільмів.

    фото: Анатолій Анатоліч/Facebook

    фото: Анатолій Анатоліч/Facebook

    Нагадаємо, раніше телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк показав, чим обстріляли його будинок росіяни під Києвом. Це сталося 14 березня, на 60-річчя шоумена.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Відомий телеведучий пояснив батькам, чому дітям не можна показувати російські мультики