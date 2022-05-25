У Сєвєродонецьку росіяни б'ють по укриттях, є загиблі

За добу шість людей загинули, ще вісім постраждали

У Сєвєродонецьку Луганської області російсько-окупаційні війська навмисне б'ють по місцях скупчення людей, бо знають, де облаштовані бомбосховища. Про це повідомив голова обладміністрації Сергій Гайдай.

«Росіяни б’ють по скупченню людей. Так, вони знають, що на сєвєродонецькому «Азоті» облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано», – повідомив він.

Також окупанти знають, у яких школах є укриття – туди теж б’ють невипадково. Поблизу одного з навчальних закладів 24 травня поранило жінку.

«Цю інформацію окупант збирає, використовуючи безпілотники, а також [йому] надходять дані від навідників», – зазначив Гайдай.

Ще два чоловіки загинули у старих районах міста, і ще чотири поранені. Загалом за 24 травня шестеро загиблих та вісім поранених. Одній жінці довелося ампутувати ногу.

Останніми днями, коли житловий масив обстрілюють безперервно, дістатися до місця загибелі людини вкрай складно, наголошує голова ОВА.

Каже, що кількість пошкодженого за вчорашній день житла порахувати важко. Зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку. По чотири – в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках українські бійці відбили 9 атак російських окупантів, знищили 3 танки, 8 артилерійських систем, 18 одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони на цих напрямках знищили шість безпілотників типу «Орлан-10» та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс ZALA.

Напередодні рашисти обстріляли сєвєродонецький «Азот»: є загиблі.