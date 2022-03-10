Російська артистка опинилась в Києві під час війни: «Надій на повернення в мене немає»

Тетяна Лазарєва зізнається, що «додому повернутися бажання є, але жити в Росії – ні»

Російська телеведуча Тетяна Лазарєва приїхала до Києва на зйомки програми «Ліга сміху» за тиждень до початку вторгнення російських військ до України, і досі перебуває у Києві.

«Жодних надій на повернення в мене немає, я наговорила собі на досить великий термін, – розповіла Лазарєва в інтерв'ю Медузі. – Звичайно, додому повернутися бажання є, але жити у Росії – ні». Тетяна Лазарєва на своїй сторінці в Інстаграмі практично щодня веде прямі ефіри, в яких розповідає правду про військові події в Україні.

Про ставлення до росіян у Києві Лазарєва говорить так: «Воно зрозуміло – загалом, це вороги. Перші пару днів я чула на свою адресу в магазині слова типу «сідай на танк і вали назад». Але я цілком розумію цих людей. У соцмережах, в інстаграмі та фейсбуці, дуже багато людей з Росії пишуть мені з негативними емоціями, називають поганими словами, запитують, за скільки я продалася. На це питання я відповісти не можу – хотілося б для початку дізнатися, де каса, в якій я можу отримати належне.

Тетяна каже, що рідко виходить надвір: «Далеко від готелю в центрі я не відходила. У мене тут багато друзів, вони кажуть, що Київ дуже добре зміцнюють. Це порожній Київ, народу на вулицях дуже мало, рідкі люди виходять. До комендантської години люди ходять продовольчими магазинами, це єдине, що тут працює. Усі намагаються максимально запастись продуктами, вони є. Про настрої я не можу сказати, я їх черпаю із соцмереж».

«У друзів, які мене запросили, є якесь почуття провини, вони постійно пропонують виїхати. Але зараз це вже небезпечно, дуже складно дістатися кордону. Тут, у самому центрі Києва, я поки що почуваюся у відносній безпеці. Вулиці патрулюються поліцією та теробороною. Тут є світло, тепло та інтернет», – пише телеведуча.

Нагадаємо, що кримінальні справи вже відкриті проти путінських пропагандистів – російських зірок Миколи Баскова, Тіни Канделакі, Микити Михалкова, Олега Газманова. Вони оголошені в міжнародний розшук: це означає, що при спробі перетнути кордон їм загрожує екстрадиція в Україну.