Російське командування вигадує пастки для дезертирів з ОРДЛО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 5.ua

За даними військової розвідки, для залякування бойовиків їм нав’язується викривлена інформація про «жахливі наслідки» для тих, хто з власної волі перейде на підконтрольну Україні територію

Командування збройних сил РФ посилює заходи щодо запобігання випадкам дезертирства військовослужбовців угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«Зокрема, у військах противника розгорнуто масштабну, т.зв. «роз’яснювальну роботу» з доведенням до всього особового складу, розроблених російськими спецслужбами інформаційно-пропагандистських матеріалів з дискредитації програми Служби безпеки України «На тебе чекають вдома», - йдеться у повідомленні.

При цьому, для залякування військовослужбовців російських окупаційних військ, за даними ГУР, їм нав’язується неправдива та викривлена інформація про «жахливі наслідки» для тих, хто з власної волі перейде на підконтрольну Україні територію.

«Водночас російськими окупаційними адміністраціями вживаються заходи щодо посилення роботи контрольно-пропускних пунктів з метою унеможливлення виїзду військовослужбовців російських окупаційних військ на підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей», - сказано у повідомленні військової розвідки.

Нагадаємо, 10 березня військовослужбовці одного з підрозділів операції Об'єднаних сил затримали бойовика, який покинув російсько-окупаційні війська і «перейшов на сторону добра, на бік українського народу».

Раніше стало відомо, що на сторону України перейшла командир жіночого танкового екіпажу «ДНР» Світлана Дрюк.

Натомість СБУ спростувала інформацію про перехід на бік України екс-голови «ЦВК ДНР».