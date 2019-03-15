Кремль готує у Донецьку криваву провокацію у день виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У центрі Донецька 31 березня планують зібрати близько 100 тисяч осіб

Провокації можуть стати приводом для повноцінного російського вторгнення на територію України, - ІС

У день президентських виборів в Україні, 31 березня, в окупованому Донецьку запланована масова акція під час якої можливі провокації з численними жертвами. Інцидент російська влада може використовувати для повномасштабного вторгнення на територію України. Про це повідомляє сайт «Інформаційний спротив».

«31 березня в окупованому Донецьку готується масштабна провокація ... Коли в Україні відбудуться вибори президента, на центральній площі Донецька заплановано масовий захід ... Планується зігнати на площу Леніна в Донецьку 100 тис. людей (незважаючи на те, що площа фізично не вміщає таку кількість людей). Підвезення буде організовано автобусами. «Домальовувати» натовп будуть численні російські пропагандисти. Існує навіть схема розміщення людей на площі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, велика ймовірність того, що під час масової акції 31 березня відбудуться провокації. Наприклад, «вибух з великою кількістю жертв, яскраво задокументований російськими пропагандистами».

На думку «Інформаційного спротиву», провокації можуть стати приводом для повноцінного російського вторгнення на територію України. На сайті також оприлюднено копії документів окупаційної влади так званої ДНР щодо доставки та розміщення на площі Донецька «учасників акції».