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    Розвідувальне співтовариство США продовжить підтримку воєнної розвідки України

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    Очільники військових розвідок України та США Василь Бурба та Роберт Ешлі - Розвідувальне співтовариство США продовжить підтримку воєнної розвідки України
    Очільники військових розвідок України та США Василь Бурба та Роберт Ешлі
    Фото: gur.mil.gov.ua

    За результатами візиту глави воєнної розвідки України до США були досягнуті домовленості про співпрацю та допомогу американської сторони у підвищенні спроможностей ГУР протидіяти збройній агресії РФ

    Під час переговорів з директором Розвідувального управління Міністерства оборони США Робертом Ешлі, керівництвом Центрального розвідувального управління та високопосадовцями розвідувального співтовариства Сполучених Штатів Америки генерал-полковник Василь Бурба акцентував увагу на агресивних та провокативних діях Росії на окупованих територіях України та в Азово-Чорноморському регіоні. Про це йдеться у повідомленні на сайті Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

    У ході зустрічі начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України обговорив з американськими колегами беззаперечні докази подальших намірів РФ дестабілізувати ситуацію в Україні, країнах Європи та інших регіонах світу.

    За результатами візиту було досягнуто низку домовленостей про співпрацю та допомогу американської сторони у підвищенні спроможностей Головного управління розвідки Міністерства оборони України протидіяти збройній агресії Росії.

    Напередодні військова розвідка повідомляла, що окупанти на Донбасі нарощують систему мінно-вибухових загороджень.

    Як повідомлялось, російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

    Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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