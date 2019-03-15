Військового з Волині засуджено за участь у терористичній організації «ДНР»



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Наразі зрадника оголошено у розшук

За матеріалами Служби безпеки України заочно засуджено військовослужбовця Збройних сил України за ухилення від несення служби та участь у терористичній організації «ДНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у квітні 2014 року волинянин був призваний до лав Збройних сил України та направлений для проходження служби в район проведення АТО. Влітку того ж року старший солдат потрапив у полон до проросійських бойовиків. Через кілька місяців, зрадивши військовій присязі, чоловік вступив до терористичної організації «ДНР», де зі зброєю в руках служив у так званій першій мотострілковій бригаді терористів, відомій як «Перша слов`янська бригада».

Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав перебіжчика винним у скоєнні злочинів передбачених ч. 2 ст. 409 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі зрадника оголошено у розшук.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового рішення до виконання.

Вирок набув законної сили.

Нагадаємо, 10 березня військовослужбовці одного з підрозділів операції Об'єднаних сил затримали бойовика, який покинув російсько-окупаційні війська і «перейшов на сторону добра, на бік українського народу».

Раніше стало відомо, що на сторону України перейшла командир жіночого танкового екіпажу «ДНР» Світлана Дрюк.

Натомість СБУ спростувала інформацію про перехід на бік України екс-голови «ЦВК ДНР».