Російські контрактники з Калінінграда відмовилися від участі у війні

58 військовиків заявили про бажання повернутися додому

Чергова група російських контрактників відмовилася брати участь у вторгненні в Україну. Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook.

За словами журналіста, військовослужбовці за контрактом 9 мотострілецького полку (в/ч 88771, Радянськ, Калінінградська обл.) 18 мотострілецької дивізії Балтійського флоту прибули на полігон до Білгородської області для підготовки та подальшого перекидання на Україну.

«Поспілкувавшись із військовослужбовцями зі складу іншої дивізії, які щойно повернулися з України, бажання воювати у контрактників різко пропало. 58 військовослужбовців за контрактом 9 полку відмовилися від вибуття в Україну та захотіли повернутися назад додому до Калінінграду», – додав Цимбалюк.

Нагадаємо, що з 1 квітня російське міністерство оборони розпочне приховану мобілізацією за програмою «БАРС-2021» (Бойовий армійський резерв країни). Прихована мобілізація відбуватиметься паралельно із плановим призовом до лав збройних сил РФ, який таким чином стане додатковим прикриттям для програми.

Раніше стало відомо, що в Охтирському районі Сумської області приблизно 300 російських військових відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій.