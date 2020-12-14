Російські найманці провокують українських морпіхів, які тримають оборону на Приазов'ї

Бойовики обстріляли позиції українських військових під Водяним

Збройні формування Російської Федерації 14 грудня обстріляли позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Окупаційні війська знову обстріляли позиції українських воїнів неподалік Водяного на Приазов’ї. Ворог все частіше порушує режим припинення вогню та провокує українських морських піхотинців, які тримають оборону на цьому напрямку, відкрити вогонь у відповідь», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Об’єднані сили констатують зростання кількості ворожих обстрілів. Окупанти все частіше використовують зброю забороненого калібру та безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, що 11 грудня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив намір розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.

Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов назвав це рішення черговим кроком для забезпечення правосуддя та притягнення до відповідальності винних у вчиненні найтяжчих злочинів на території Криму та Донбасу, та підтвердив готовність продовжувати двосторонню співпрацю.

У 2015 році Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і оголосили рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування.

За час збройної агресії Україна передала 12 інформаційних повідомлень про найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності. Також Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви: стосовно подій на Майдані та у Криму й на Донбасі.