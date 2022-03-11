Російські окупанти вбили колишнього секретаря Броварської міськради

Здоровець загинув в окупованій Новій Богданівці, де жив з дружиною та маленьким сином

Загарбники з російської федерації вбили колишнього секретаря Броварської міської ради Олексія Здоровця. Про це міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив у Фейсбуці.

«Трагічна звістка про загибель від рук нелюдів-агресорів колишнього секретаря Броварської міської ради та депутата БМР 7-го скликання (ВО «СвободаЗдоровець загинув в окупованій Новій Богданівці, де жив з дружиною та маленьким сином) Олексія Здоровця надійшла сьогодні», – ідеться у повідомленні.

Сапожко зазначив, що Здоровець загинув в окупованій Новій Богданівці, де жив з дружиною та маленьким сином.

«Те, що творять ці мерзотники на нашій землі, – це злочин проти людства! Від Броварської міської ради, виконавчого комітету, від себе особисто, від усіх, хто знав Олексія, висловлюю щире співчуття родині та близьким», – написав Сапожко.

Нагадаємо, сьогодні Резніков заявив, що Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії.

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