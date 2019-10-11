Російський шоубізнес повертається? Палац «Україна» запрошує на Меладзе, Вайкуле і «Машину времени»



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Вайкеуле і Меладзе зібралися з концертами в Україну

Співаки з Росії знову «окуповують» київські сцени

Артисти із Російської Федерації, які після анексії Криму та агресії РФ на сході України перестали їздити до нас з гастролями повертаються на київську сцену. Так, згідно із розкладом концертів у Національному палаці «Україна» 9-10 листопада у столиці виступатиме Валерій Меладзе, 30 листопада – Лайма Вайкуле, а 5 грудня – гурт «Машина времени».

«Один з останніх романтиків нашої сцени повертається в Україну!, - йдеться у анонсі на концерт Меладзе. - Вперше за довгий час в Києві – Валерій Меладзе з новою програмою «Свободный полет».

При чому вартість квитків на «отаннього романтика естради» коливається в діапазоні від 1899 до 2199 грн.

«Після завершення грандіозного фестивалю Лайми Вайкуле «Рандеву», який вперше за його п'ятирічну історію цього року виїхав за межі Латвії і вперше відбувся в Одесі, «найнародніша» латвійська співачка у листопаді їде у великий всеукраїнський тур! Тільки вісім міст матимуть змогу побачити нову програму! Зустрічаємося у Києві 30 листопада у Палаці «Україна»!», - йдеться у анонсі виступу Вайкуле.

Ціни на квитки коливаються від 290 до 2450 грн.

Квитки на виступ гурту Андрія Макаревича в онлайн-продажу не представлено, лише сказано, що виступ росіян у Києві відбудеться в рамках туру з нагоди 50-річчя групи.

Зазначимо, що нинішній президент Володимир Зеленський, іще будучи кандидатом на цю пасаду заявив у квітні, що в'їзд російським артистам в Україну можна забороняти вибірково, а перш, ніж забороняти соціальні мережі, потрібно дати альтернативну платформу для спілкування.

Наприкінці травня Андрій Яковлєв, бізнес-партнер президента Володимира Зеленського, відповідальний за кіновиробництво студії «Квартал 95» вважає, що заборона російським артистам на в’їзд в Україну повинна пом’якшуватися.

Нагадаємо, 23 липня в Іnstagram Повалій анонсувала свій сольний ювілейний концерт «Сьогодні і назавжди» в Національному палаці мистецтв «Україна», який планувався на 10 грудня.

Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.

Генеральний директор Національного палацу мистецтв «Україна» Роман Недзельський заявив, що реклама та реалізація квитків на концерт співачки Таїсії Повалій є заздалегідь спланованою провокацією проти концертно-мистецької установи з метою її дискредитації.

До слова, Повалій в Іnstagram агресивно відповіла на звинувачення в своїх виступах в Росії і в окупованому Криму.

На початку вересня директор Національного палацу мистецтв «Україна» Роман Недзельський заявив, що концерту Повалій у Києві не буде.







