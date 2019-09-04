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    Концерту Повалій у Києві не буде, – директор палацу «Україна»

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    Таісія&nbsp;Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії - Концерту Повалій у Києві не буде, – директор палацу «Україна»
    Таісія Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії

    Жодних попередніх угод з артисткою підписано не було

    Ювілейного концерту Таїсії Повалій в Національному палаці мистецтв «Україна», який запланований на 10 грудня, не відбудеться.

    Про це сказав директор Національного палацу мистецтв «Україна» Роман Недзельський під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

    «Концерту Таїсії Повалій в палаці «Україна» не буде, тому що не дотримана вся процедура... Якщо вона українська співачка, то повинна адаптуватися до того, що у нас сьогодні є. Якщо вона не адаптується, то соціум її не сприйме», - сказав Недзельський.

    Також він зазначив, що жодних попередніх угод з артисткою підписано не було.

    Недзельський додав, що на ці дати вже навіть заплановані інші заходи.

    Нагадаємо, 23 липня в Іnstagram Повалій анонсувала свій сольний ювілейний концерт «Сьогодні і назавжди» в Національному палаці мистецтв «Україна», який планувався на 10 грудня.

    Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.

    Генеральний директор Національного палацу мистецтв «Україна» Роман Недзельський заявив, що реклама та реалізація квитків на концерт співачки Таїсії Повалій є заздалегідь спланованою провокацією проти концертно-мистецької установи з метою її дискредитації.

    Водночас на сайті національного квиткового оператора Karabas.com кілька днів тривав продаж квитків на концерт Повалій. Ціни на концерт коливалися у межах 390-2990 грн.

    До слова, Повалій в Іnstagram агресивно відповіла на звинувачення в своїх виступах в Росії і в окупованому Криму.

    У серпні продюсер і чоловік Повалій Ігор Ліхута заявив, що менеджмент співачки робитиме все, аби ювілейний концерт артистки відбувся у палаці «Україна» в Києві.

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