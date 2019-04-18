Зеленський розповів, яким російським артистам треба заборонити в’їзд в Україну



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Кадр з фільму «Службовий роман»

Список заборонених артистів з РФ повинен бути вибірковим, вважає Зеленський

Кандидат в президенти Володимир Зеленський вважає, що в'їзд російським артистам в Україну можна забороняти вибірково, а перш, ніж забороняти соціальні мережі, потрібно дати альтернативну платформу для спілкування.

Про це він розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Я розумію, чому спочатку заборонили (в'їзд російським артистам – Прим.). Тому що була інформаційна війна, дуже складна, однозначно. Була інформаційна війна. І деякі російські артисти перетворилися з артистів – взяти того ж Пореченкова і Охлобистіна – у політиків. Мало того, поїхали на Донбас, стріляли по наших пацанах. Це катастрофа», - вважає Зеленський.

З іншого боку, таким артистам, як Андрій Макаревич і Лія Ахеджакова, котра називає Росію агресором і «яким соромно за те, що робить Кремль», забороняти в'їзд не можна.

«Тому – вибірково, список повинен бути вибірковим», - відповів кандидат в президенти.

Стосовно заборони російських соцмереж, то за його словами, влада домоглась лише того, що українці почали обходити цю заборону.

«Ти дай людям платформу – ось де українці, де ми спілкуємося, де у нас однаковий світогляд – і хлопни ті (російські платформи – Прим.)», - порадив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що вважає неправильним, що в Україні так багато вулиць названі в честь Степана Бандери, хоча до самої ситуації, що вулиці називають іменем очільника ОУН, він ставиться нормально.