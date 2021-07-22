СБУ викрила мережу агентів ФСБ. Серед інформаторів ‒ силовики і чиновники

Організатором мережі був колишній співробітник СБУ, який у 2024 році був завербований співробітниками ФСБ

Ексспівробітник СБУ створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, до якої залучив широке коло посадовців

Служба безпеки України спільно з контрозвідкою та внутрішньою безпекою блокувала діяльність агентурної мережі ФСБ Росії, яка діяла на території Херсонської області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що організатором мережі був колишній співробітник регіонального управління СБУ. Він звільнився зі служби у 2014 році і під час виїзду до Російської Федерації був завербований співробітниками ФСБ.

На виконання завдань російської спецслужби, резидент створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, до якої залучив широке коло посадовців.

Серед них:

співробітник СБУ в Херсонській області;

працівник місцевої прокуратури;

співробітник поліції;

посадовець Державної служби з надзвичайних ситуацій;

колишній посадовець облдержадміністрації.

СБУ відомий також московський куратор мережі. Це кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король, який спеціалізується на питанні України. У 2015-2016 роках він перебував на окупованій частині Донецької області у складі ротаційної оперативної групи ФСБ під позивним Мангуст.

Оперативники та слідчі СБУ задокументували численні факти збору та передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані ФСБ РФ закриті канали електронного зв’язку.

Російську спецслужбу цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.

За передану інформацію резидент отримував від російської спецслужби щомісячну грошову винагороду.

За результатами обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з представниками ФСБ РФ, російську символіку, а також значні грошові кошти в іноземній валюті (долари, євро та російські рублі).

Наразі резидента ФСБ РФ та його агента з числа співробітників СБУ затримано у порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 «державна зрада»КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Стосовно інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії, за результатами яких будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.

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