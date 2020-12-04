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    У світі

    Британія отримала першу партію вакцини від Covid-19

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    Партії вакцини від коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech вже знаходяться в Великій Британії - Британія отримала першу партію вакцини від Covid-19
    Партії вакцини від коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech вже знаходяться в Великій Британії

    Вакцину почнуть застосовувати починаючи з вівторка, 8 грудня

    Перша партія вакцини від Covid-19 компаній Pfizer і BioNTech 3 грудня надійшла до Великої Британії.

    Про це повідомляє Sky News.

    Зазначається, що перші партії вакцини від коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech вже знаходяться в Великій Британії.

    Її почнуть застосовувати починаючи з вівторка, 8 грудня.

    До слова, Євросоюз вважає, що Британія дуже швидко схвалила вакцину проти Covid-19

    Як повідомлялося, Велика Британія першою в світі схвалила вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer і BioNTech для широкого використання. Ця вакцина показала, що ефективна в запобіганні коронавірусу на 95%.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    Нагадаємо, США отримали першу масову поставку Covid-вакцини.

    До слова, ще одна вакцина від коронавірусу проходить затвердження у ЄС.

    Крім того, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

    Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

    Стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

    Теги: медицина Велика Британія щеплення вакцинація коронавірус
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