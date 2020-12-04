ВООЗ розглядає запровадження електронних сертифікатів про вакцинацію

ВООЗ допускає впровадження електронних посвідчень про вакцинацію для закордонних поїздок

«Ми ретельно досліджуємо можливість використання технологій для реагування на пандемію Covid-19», заявили у ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає за можливе впровадження електронних посвідчень про вакцинацію для закордонних поїздок.

Про це заявив експерт Європейського регіонального бюро ВООЗ Сіддхартха Санкар Датта, повідомляє видання The Bisness Standart.

«Ми ретельно досліджуємо можливість використання технологій для реагування на пандемію Covid-19. Це стосується і співпраці з країнами-членами (ВООЗ) в області впровадження електронних свідоцтв про вакцинацію», – зазначив Датта.

Він пояснив, що потрібно врахувати, що використовувати технології потрібно згідно законодавчої основи тієї чи іншої держави, а також забезпечити прозорість програми впровадження такого сертифіката, зокрема, в європейському регіоні.

«Ми дуже тісно працюємо з Європейською Комісією та Європейським центром профілактики та контролю захворювань, щоб зрозуміти і дізнатися, які нові технології та інновації вже є в деяких країнах європейського регіону», – додав Датта.

До слова, 3 грудня Британія отримала першу партію вакцини від Covid-19.

Натомість Євросоюз вважає, що Британія дуже швидко схвалила вакцину проти Covid-19

Як повідомлялося, Велика Британія першою в світі схвалила вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer і BioNTech для широкого використання. Ця вакцина показала, що ефективна в запобіганні коронавірусу на 95%.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Нагадаємо, США отримали першу масову поставку Covid-вакцини.

До слова, ще одна вакцина від коронавірусу проходить затвердження у ЄС.

Крім того, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

Стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.