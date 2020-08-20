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    У світі

    ВООЗ почала переговори з Росією щодо вакцини від коронавірусу

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    Росія перша у світі отримала ліцензію на вакцину від Covid-19, але вона ще не пройшла додаткових випробувань - ВООЗ почала переговори з Росією щодо вакцини від коронавірусу
    Росія перша у світі отримала ліцензію на вакцину від Covid-19, але вона ще не пройшла додаткових випробувань

    Організація вітає всі досягнення в розробці вакцин, проте кожна з них повинна проходити одні і ті ж клінічні випробування, а російська поки протестована лише на кількох десятках людей

    Європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я почало переговори з Російською Федерацією для отримання більш детальної інформації про нещодавно схвалену експериментальну вакцину від коронавірусу. Про це повідомляє Associated Press.

    Зазначається, що Росія перша у світі отримала ліцензію на вакцину від Covid-19, але вона ще не пройшла додаткових випробувань, які звичайно потрібні для доказу її ефективності перед ліцензуванням, що є серйозним порушенням наукового протоколу.

    Високопоставлений співробітник з надзвичайних ситуацій в Європейському регіональному бюро ВООЗ Кетрін Смоллвуд заявила, що агентство почало «прямі переговори з Росією щодо вакцини».

    Водночас директор Європейського бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге повідомив, що організація вітає всі досягнення в розробці вакцин, проте кожна вакцина повинна проходити одні і ті ж клінічні випробування, а російська вакцина поки протестована лише на кількох десятках людей.

    Як повідомлялося, 17 серпня Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу.

    Нагадаємо, 

    15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

    ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

    Нагадаємо, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

    Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

    До відома,  США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд. 

    Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

    Також у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

    У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

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    Росія США Німеччина Путін вакцинація ВООЗ коронавірус
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