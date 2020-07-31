Розчленування українського репера у Росії: теща засипала тіло сіллю



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У Петербурзі виявили розчленоване тіло українського репера

Правоохоронці визначили роль тещі в розчленуванні репера Енді Картрайта

Мати дружини учасника Versus Battle Енді Картрайта (Олександр Юшко) Марини Кохал знала, що її дочка розчленувала тіло свого чоловіка.

Про це «Комсомольській правді» розповіла адвокат Ірина Скурту.

За її словами, жінка весь час просила дочку повідомити про те, що сталося в поліцію. Сама вона не стала звертатися в правоохоронні органи, оскільки боялася за дочку. Тим не менш, вона допомагала Марині позбутися трупного запаху, засипавши тіло сіллю.

Адвокат також спростувала твердження ряду ЗМІ про те, що Кохал випрала органи чоловіка.

«У пральній машинці ніяких слідів біоматеріалів слідчі не знайшли. Якщо вона і прала в ній, то тільки речі загиблого», - сказала Скурту.

Зараз мати Кохал не затримана, вона знаходиться з дворічним онуком у далеких родичів.

Нагадаємо, що 30 липня поліція Петербурга знайшла розчленоване тіло українського репера Енді Картрайта. За версією дружини музикант помер від передозування наркотиками. Після смерті вона розчленувала тіло чоловіка і спакувала у п'ять чорних пакетів, які сховала до холодильника. Раніше видання «Фонтанка» повідомляло, що Марина Кохал так вчинила з тілом чоловіка, адже вважала смерть від передозування «безславною».

Олександр Юшко (Енді Картрайт) – це відомий український андеграундний репер родом з Ніжина. Навчався в Ніжинському педагогічному університеті на викладача англійської мови. У 2012 році вийшов його перший сольний альбом «Магия мутных вод». Брав участь у чотирьох Versus Battle.