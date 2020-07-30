Як правоохоронці розстріл інсценували



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Оперативники ДСР Нацполіції затримали виконавця під час передачі коштів у сумі 25 тисяч доларів Фото: Національна поліція

Поліцейським вдалося попередити замовне вбивство

Поліцейські провели успішну спецоперацію, попередили замовне вбивство та затримали виконавця. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

«Учора, 29 липня, близько 16-ї години, на автодорозі Київ-Харків, поблизу міста Пирятин, було інсценовано розстріл автомобілю «Mercedes-Benz S-Class» з тілом чоловіка всередині авто» — повідомляє департамент.

У повідомленні йдеться про те, що вчора працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у ході спецоперації попередили замовне вбивство громадянина України. Зазначається, що за вбивство людини зловмисники обіцяли заплатити 50 тисяч доларів США, а вбитим мав стати житель Донецької області, широко відомий у злочинному світі.

«Відомо також, що замовник вбивства – кримінальний «авторитет», — зазначає поліція.

Крім того, 30 липня, оперативники ДСР Нацполіції затримали виконавця під час передачі коштів у сумі 25 тисяч доларів США.

«Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Організатору замовного вбивства працівники Головного слідчого управління Нацполіції України наразі заочно підготували підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 16 липня правоохоронці попередили спробу замовного вбивства заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара. У зв'язку з даною справою затримали депутата черкаської міської ради.