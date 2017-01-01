Розенблат розповів, навіщо збирався на свята у Німеччину

Нардеп запевняє, що не збирався їхати святкувати Новий рік у Німеччині

Народний депутат від Житомира Борислав Розенблат не збирався святкувати Новий рік у Німеччині, а хотів відвідати економічний форум, який відбудеться на початку січня. Про це він розповів у коментарі Житомир.info. «Я й не збирався їхати святкувати Новий рік у Німеччині. Просто з 9 січня в Німеччині буде великий економічний форум і



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Нардеп Борислав Розенблат

Нардеп запевняє, що не збирався їхати святкувати Новий рік у Німеччині

Народний депутат від Житомира Борислав Розенблат не збирався святкувати Новий рік у Німеччині, а хотів відвідати економічний форум, який відбудеться на початку січня.

Про це він розповів у коментарі Житомир.info.

«Я й не збирався їхати святкувати Новий рік у Німеччині. Просто з 9 січня в Німеччині буде великий економічний форум і виставка деревообробної промисловості, куди мене запросили як одного зі співавторів закону про мораторій на вивезення лісу-кругляка. Запросили, щоби поспілкуватися про перспективи лісової галузі в Україні та залучення інвесторів. Я отримав офіційне запрошення і подав лист з проханням поїхати туди», – заявив Розенблат.

Нардеп також повідомив, що в новорічну ніч він буде на Різдвяному ярмарку у Житомирі.

Розенблат підтвердив, що звертався у САП з проханням поїхати на форум і йому відмовили. Разом з тим, він зазначив, що вважає таку відмову САП прикладом подвійних стандартів та вибірковості з боку правоохоронних органів.

«Припускаю, що це також може бути особистою помстою, адже я подав позов до суду на Назара Холодницького (заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - ред.) щодо перебування його одразу на двох посадах», – додав Розенблат.

Раніше стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відмовила депутату Верховної Ради Бориславу Розенблату у виїзді на новорічні свята в Німеччину.

Натомість ЗМІ повідомили, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволили синові міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру провести новорічні та різдвяні свята в Італії.

Як відомо, Борислав Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». В його діях ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму $280 тис. Депутата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів та вчинення інших дій, пов'язаних з видобуванням бурштину в інтересах компанії-нерезидента.

20 жовтня суд зобов’язав Розенблата носити електронний браслет.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура припустила, що підозрюваний у хабарництві депутат Верховної Ради Борислав Розенблат після закінчення терміну дії запобіжного заходу може втекти за кордон.

14 грудня Солом'янський районний суд Києва скасував зобов'язання для Розенблата не виїжджати за межі Києва і Житомира без дозволу. Але рішення про запобіжний захід у вигляді електронного браслету залишив у силі.

Розенблат уже позивається до НАБУ та САП.

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