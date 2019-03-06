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    Розкрадання в «оборонці»: керівників САП та НАБУ викликали на засідання комітету Ради

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    Назар Холодницький та Артем Ситник - Розкрадання в «оборонці»: керівників САП та НАБУ викликали на засідання комітету Ради
    Назар Холодницький та Артем Ситник

    Нардепи чекають Холодницького ти Ситника 13 березня на засідання комітету з питань запобігання і протидії корупції

    Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького та директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника викликали на засідання комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, яке відбудеться 13 березня.

    Про це заявив народний депутат, заступник голови комітету Борислав Береза в ефірі «Громадського».

    «Запитання до пана Ситника, мабуть, будемо ставити вже у середу, коли він прийде до нас на комітет. Там я буду показувати матеріали цієї справи, яка є в них, і буду запитувати: чому ця справа нікуди не рухалася. Я не буду казати про те, як повинен відповідати пан Ситник. Питання в іншому. Чому за два роки нічого не сталося? Чому два роки стояла справа? Чому два роки пан Гладковський та інші займалися тими оборудками про які йдеться в цій справі. На це, мабуть, повинен відповідати Ситник», - зазначив Береза.

    Нагадаємо, США радять Україні провести повний аудит «Укроборонпрому».

    Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

    Слід додати, Турчинов скличе засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».

    Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідуванняоприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці». 

    Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

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