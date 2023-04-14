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Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
фото з вільних джерел

На сьогодні, близько 174 тисяч квадратних кілометрів території України є потенційно забрудненими

В Україні стартував проект, покликаний залучити світові компанії, що мають передові технології в галузі протимінної діяльності до розмінування території нашої держави.

Проект ініційований Програмою розвитку ООН (ПРООН), на прохання Міністерства економіки України буде реалізований на одному з полігонів, віддалених від зони бойових дій у співпраці з Міністерством оборони України та  Державною службою України з надзвичайних ситуацій вже в травні 2023 року.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

ПРООН звернулася з пропозицією взяти участь в проекті до компаній та приватних підприємців, які мають досвід роботи з безпілотними технологіями в сфері розмінування.

На сьогодні, близько 174 тисяч квадратних кілометрів території України є потенційно забрудненими, потребують нетехнічного та технічного обстеження та, в разі потреби, розмінування.

Це надзвичайно великий обсяг робіт. Водночас сучасні технології дозволяють значно пришвидшити процес розмінування.

«Працюємо над тим, щоб усе нове, високотехнологічне, ефективне, що є в світі у галузі розмінування працювало тут, в Україні на очищення наших земель. Запускаємо проект тестування новітніх технологій з виявлення мін в реальних умовах. За підсумками тестів запрошуватимемо виробників, чиї вироби та технології дали кращі результати до участі в обстеженні та розмінуванні українських земель», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Пілотний проект ПРОООН передбачає тестування технологій обстеження потенційно небезпечних територій за допомогою безпілотних технологій. Виробникам запропоновано обстежити та картографувати територію площею до 50 га з наявними на ній мінами (під поверхнею) та боєприпасами, що не вибухнули (на поверхні).

Умови проекту передбачають складну місцевість з наявністю рослинності, не виключають складні погодні умови. Компанії, що візьмуть участь в пілотному проекті, можуть застосовувати будь-яку технологію, яку вважають необхідною, для збору і аналізу даних з об’єкта.

За підсумками тестів учасники мають представити звіт, що включатиме, зокрема, нанесені на карту точні координати виявлених вибухонебезпечних предметів, тип об’єкта, фотографії, примітки до поля, позначку часу, метадані тощо.

Зауважимо, як повідомлялося раніше, міністр оборони України Олексій Резніков розповів скільки потрібно спеціалістів та часу для для повного очищення території України від російських мін.

Теги: розмінування технології Юлія Свириденко Україна

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