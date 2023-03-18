Винищувачі МіГ-29: Україна попросила Болгарію передати свої літаки

Юрій Сак закликав Болгарії розглянути можливість передачі України винищувачі МіГ-29

Радник міністра оборони України Юрій Сак зазначив, що винищувачі покращать можливості українських Військово-повітряних сил. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на «БНТ Новини», які наводять заяву радника.

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«Щодня ми вбиваємо від 900 до 1000 російських солдатів. Їм немає справи до життів своїх солдатів. Вони використовують їх як гарматне м'ясо. Звичайно, це війна, і в нас теж є втрати, але вони значно менші. І це наша тактика – ми максимізуємо втрати противника при мінімізації своїх», – йдеться у заяві Юрія Сака

Варто зазначити, що Україна вже зверталася до Болгарії з проханням про передачу винищувачів. Проте, у цьому запиті Україні відмовляли. Болгарія заявляла, що не може передати літаки, льотний ресурс яких закінчується через відсутність запчастин.

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Також Юрій Сак заявляє, що ці літаки обов’язково будуть використовувати українські ВПС, і це покращити можливості українських воїнів.

«Ми закликаємо всі інші країни, у тому числі Болгарію, також розглянути можливість посилення ВПС України шляхом надсилання нам того літака, що у вас є», – йдеться у заяві Юрія Сака.

Нагадаємо, що нещодавно Словаччина ухвалила рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29, а літаки, які передала Польща, мають надійти в Україну найближчим часом.