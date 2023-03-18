Головна Світ Політика
search button user button menu button

Винищувачі МіГ-29: Україна попросила Болгарію передати свої літаки

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Винищувачі МіГ-29: Україна попросила Болгарію передати свої літаки
фото ілюстративне
фото: suspilne.media

Юрій Сак закликав Болгарії розглянути можливість передачі України винищувачі МіГ-29

Радник міністра оборони України Юрій Сак зазначив, що винищувачі покращать можливості українських Військово-повітряних сил. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на «БНТ Новини», які наводять заяву радника.

«Щодня ми вбиваємо від 900 до 1000 російських солдатів. Їм немає справи до життів своїх солдатів. Вони використовують їх як гарматне м'ясо. Звичайно, це війна, і в нас теж є втрати, але вони значно менші. І це наша тактика – ми максимізуємо втрати противника при мінімізації своїх», – йдеться у заяві Юрія Сака

Варто зазначити, що Україна вже зверталася до Болгарії з проханням про передачу винищувачів. Проте, у цьому запиті Україні відмовляли. Болгарія заявляла, що не може передати літаки, льотний ресурс яких закінчується через відсутність запчастин.

Також Юрій Сак заявляє, що ці літаки обов’язково будуть використовувати українські ВПС, і це покращити можливості українських воїнів. 

«Ми закликаємо всі інші країни, у тому числі Болгарію, також розглянути можливість посилення ВПС України шляхом надсилання нам того літака, що у вас є», – йдеться у заяві Юрія Сака.

Нагадаємо, що нещодавно Словаччина ухвалила рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29, а літаки, які передала Польща, мають надійти в Україну найближчим часом.

Теги: винищувач літак втрати Україна Болгарія війна Словаччина Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Винищувачі МіГ-29: Україна попросила Болгарію передати свої літаки
Винищувачі МіГ-29: Україна попросила Болгарію передати свої літаки
Угорська опозиційна партія запропонувала уряду відкликати посла з РФ
Угорська опозиційна партія запропонувала уряду відкликати посла з РФ
США підтвердили використання в Україні китайських боєприпасів – ЗМІ
США підтвердили використання в Україні китайських боєприпасів – ЗМІ
Трамп стверджує, що його мають арештувати та закликав людей виходити протестувати
Трамп стверджує, що його мають арештувати та закликав людей виходити протестувати
Закон один для всіх: Шольц відреагував на ордер для арешту Путіна
Закон один для всіх: Шольц відреагував на ордер для арешту Путіна
Депутат Держдуми закликав Росію до окупації Туреччини
Депутат Держдуми закликав Росію до окупації Туреччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Ордер на арешт Путіна: розвідка повідомила, як змінилися настрої в Кремлі
66K
Вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають
28K
Лише за електронним рецептом: які ліки не продаватимуть в аптеці без призначення лікаря
18K
Чи можна залишитися в Лаврі? Епіфаній зробив пропозицію монахам Московської церкви
14K
В окупованому Севастополі переполох: ранок почався з вибухів
13K
Депутат Держдуми закликав Росію до окупації Туреччини

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
Вчора, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
Вчора, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
Вчора, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
Вчора, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
17 березня, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту