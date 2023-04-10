Розмінування України: скільки спеціалістів потрібно

Україні необхідні мінімум 5 тис. фахівців, які будуть займатися розмінуванням території

Для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5 тис. спеціалістів. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час спільної пресконференції з в.о. міністра оборони Данії Троелсом Лундом Поульсеном.

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Резніков взяв за приклад Хорватію, де війна закінчилась 28 років тому, однак і зараз частина територій країни замінована.

«Вони в середньому на рік можуть розмінувати 50 км². А у нас війна ще триває. Якщо рухатися темпами Хорватії, то на повне розмінування піде 30 років», – сказав міністр.

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Також очільник Міноборони зауважив, що даний процес можна прискорити використовуючи сучасні технології. Зокрема, Данія надає обладнання для розмінування.

Раніше повідомлялося, що понад 30% території України на сьогодні забруднено вибухонебезпечними предметами – за міжнародними показниками це найвищий рівень з часів Другої світової війни. Кожного тижня є втрати серед рятувальників, які беруть участь у розмінуванні. Нині розмінування відбувається темпами 40 гектарів на день.

Нагадаємо, триває 411-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів, чотири з яких – із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

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