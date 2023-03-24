Зеленський нагородив главу МЗС Литви орденом Ярослава Мудрого (відео)

Глава держави подякував Литві за підтримку українців

Президент України Володимир Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня. Про це глава держави повідомлив у Facebook.

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«За особливі заслуги вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня. Дякую вам, вашій країні, вашим великим людям за підтримку України. Ми цього ніколи не забудемо. Вам завжди раді в Україні», – написав Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що у Литві розпочалися навчання українських саперів.

Також Литва видала Україні фігуранта справи НАБУ, який був у розшуку шість років.

А також Вільнюс цієї зими передав Києву 20 генераторів.