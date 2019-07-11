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    У Чорнобильській зоні поліція виявила сталкерів–іноземців (фото)

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    Двох громадян Великобританії виявили у м. Прип&rsquo;ять&nbsp; - У Чорнобильській зоні поліція виявила сталкерів–іноземців (фото)
    Двох громадян Великобританії виявили у м. Прип’ять 
    Фото: Нацполіція

    Порушники незаконно проникли до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму

    Поліцейські спільно з Нацгвардією під час патрулювання території ЧАЕС затримали чергових любителів радіоактивного екстриму. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Двох громадян Великобританії виявили у м. Прип’ять та одного громадянина Російської Федерації – у районі с. Терехи. Усі порушники незаконно проникли до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму. Там сталкери перебували близько доби.

    У відношенні даних громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог радіаційної безпеки в місцевостях , що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття передбачає накладання штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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    Матеріали справ направлено до Славутицького міського суду та Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

    Інформацію про порушення також направлено до Служби безпеки України та Державної прикордонної служби.

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    У Чорнобильській зоні поліція виявила сталкерів–іноземців (фото)
    У Чорнобильській зоні поліція виявила сталкерів–іноземців (фото)

    Нагадаємо, 10 липня президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до зони ЧАЕС заявив, що підписав указ для початку створення в Чорнобилі «зеленого коридору» для туристів.

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