У Чорнобильській зоні поліція виявила сталкерів–іноземців (фото)



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Двох громадян Великобританії виявили у м. Прип’ять Фото: Нацполіція

Порушники незаконно проникли до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму

Поліцейські спільно з Нацгвардією під час патрулювання території ЧАЕС затримали чергових любителів радіоактивного екстриму. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Двох громадян Великобританії виявили у м. Прип’ять та одного громадянина Російської Федерації – у районі с. Терехи. Усі порушники незаконно проникли до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму. Там сталкери перебували близько доби.

У відношенні даних громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог радіаційної безпеки в місцевостях , що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття передбачає накладання штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направлено до Славутицького міського суду та Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Інформацію про порушення також направлено до Служби безпеки України та Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, 10 липня президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до зони ЧАЕС заявив, що підписав указ для початку створення в Чорнобилі «зеленого коридору» для туристів.