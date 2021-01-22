Трощив намет «Слуги народу» і обматюкав агітаторів. Суд визначив покарання хулігану

Обвинувачений повністю визнав вину

Куп`янський міськрайонний суд Харківської області визнав винним місцевого мешканця у хуліганстві і призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на один рік, яке замінив на іспитовий термін.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 18 січня.

За матеріалами справи 15 вересня 2020 року близько 13:30 години обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння в смт Ківшарівка Харківської області, висловлювався нецензурною лайкою в бік волонтерів політичної партії «Слуга народу», котрі вели агітацію у наметі.

Далі чоловік понівечив агітаційний намет зеленого кольору «Слуга народу», зокрема, розкидав частини намету по території подвір`я, а деякі з частин доламував шляхом кидання їх об землю.

Своїми діями хуліган завдав Харківській обласній організації « Слуга народу» матеріального збитку на суму 1500 грн.

Обвинувачений беззаперечно визнав свою вину у вчиненні кримінального проступку за ч. 1 ст. 296 КК України і надав згоду на розгляд обвинувального акту в спрощеному провадженні, без проведення розгляду в судовому засіданні.

Під час обрання міри покарання суд врахував щире каяття та активне сприяння обвинуваченого розкриттю кримінального правопорушення.

Крім цього, хуліган заплатить 1634,40 грн на користь держави за проведення товарознавчої експертизи.

Треба наголосити, що санкція ч. 1 ст. 296 КК України, за якою судили чоловіка, передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тис. грн) або арешт до шести місяців, або обмеженням волі на до п'яти років.