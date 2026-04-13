Промисловість Росії вперше за час війни пішла в мінус – розвідка

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Промисловість Росії вперше за час війни пішла в мінус – розвідка
Економіка Росії демонструє системне погіршення
фото з відкритих джерел

Економіка Росії остаточно увійшла в рецесію

Економіка держави-агресора за підсумками першого кварталу 2026 року скоротилася на 1,5% у річному вимірі. Це найгірший показник з моменту запровадження масованих західних санкцій, який свідчить про початок системної рецесії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Інститут народногосподарського прогнозування російської академії наук зафіксував скорочення російської економіки в першому кварталі 2026 року. Замість очікуваного зростання тепер прогнозується падіння на 0,6%.

«Економіка Росії демонструє системне погіршення, і жоден із ключових секторів не дає підстав для оптимізму», – йдеться в повідомленні української розвідки.

Рецесія – це фаза економічного циклу, що характеризується значним спадом економічної активності, який зазвичай триває два або більше кварталів поспіль. Вона проявляється зменшенням ВВП, зростанням безробіття, зниженням споживчих витрат та інвестицій. Це природний, але небажаний період відступу після економічного буму

Крах ключових галузей

  • Будівництво: Галузь стала головним індикатором кризи. Спад у січні склав 16%, у лютому – 14%. Жорстка політика центробанку РФ фактично зупинила інвестиційну активність.
  • Промисловість: Обробний сектор скоротив випуск на 2,9%. Падіння зафіксовано у 20 із 24 підгалузей промисловості.
  • Логістика та торгівля: Вантажообіг транспорту в лютому впав до мінімуму з 2020 року. Оптова торгівля обвалилася на 11,3% у січні.

Населення перейшло в режим виживання

Аналітики зазначають, що населення Росії нині утримується від витрат.

  • Роздрібна торгівля в РФ фактично зупинилася – приріст у лютому склав мізерні 0,3%, що є найгіршим результатом за останні три роки.
  • Сектор громадського харчування, який раніше демонстрував зростання, сповільнився вдвічі.

Експерти кваліфікують це як перехід росіян до «заощаджувальної моделі»: люди максимально обмежують витрати, готуючись до затяжної кризи.

Таким чином, ресурс «воєнного зростання», на який сподівався Кремль, вичерпано. Системне погіршення в усіх секторах економіки вказує на те, що РФ більше не може компенсувати витрати на війну внутрішніми ресурсами.

В українській розвідці зазначають, що економіка Росії входить у рецесію під тиском власної монетарної політики, структурної деградації промисловості та вичерпання споживчого попиту – і жоден із цих чинників не зникне в осяжній перспективі.

«Главком» писав, що російська економіка вперше за роки повномасштабної війни проти України офіційно визнана Кремлем як така, що втратила динаміку та увійшла в режим «стагнації». У розвідці зауважили, що на цей час країна фактично приречена на постійний бюджетний дефіцит. 

Нагадаємо, Російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.

