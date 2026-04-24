Кремль підготував інформаційний ґрунт для атаки на Балтію: що відомо

Аналітики зафіксували сигнали підготовки: Москва просуває наративи для виправдання можливого удару

Росія вже зараз веде підготовку до можливого конфлікту з країнами Балтії на інформаційному рівні, формуючи відповідне тло для виправдання майбутніх дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль послідовно просуває наративи, які мають переконати аудиторію в нібито агресивних намірах НАТО. Таким чином Москва намагається представити себе стороною, яка «змушена реагувати», хоча саме Росія веде війну проти України.

23 квітня Рада безпеки Росії заявила, що литовська влада нібито створила «осередок напруженості» поблизу кордону з Калінінградською областю та мілітаризує країну під виглядом «захисту від Росії».

Того ж дня заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що навчання Об’єднаних експедиційних сил НАТО є відпрацюванням сценаріїв морської блокади та захоплення Калінінградської області. Він також звинуватив Альянс у цілеспрямованому «посиленні конфронтації» з Росією.

У ISW підкреслюють, що такі заяви є частиною інформаційної кампанії Кремля. «Кремль використовує, зокрема, свій контроль над Калінінградською областю для виправдання майбутньої російської агресії проти країн Балтії або Польщі під приводом захисту Калінінградської області», – йдеться у звіті.

Аналітики звертають увагу, що подібна риторика повторює модель, яку Росія застосовувала перед повномасштабним вторгненням в Україну, коли звинувачувала Захід у «провокаціях» і «загрозах безпеці».

На цьому тлі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ризик атаки Росії на одну з країн НАТО є реальним уже в короткостроковій перспективі.

За його словами, Москва може вдатися до таких дій «в найближчі місяці, а не через роки». У країнах Балтії: Литві, Латвії та Естонії – останніми роками активно посилюють оборону, зокрема збільшують військові бюджети та розширюють співпрацю з союзниками по НАТО. Калінінградська область, яка межує з цими державами, залишається ключовим військовим плацдармом Росії в регіоні Балтійського моря.