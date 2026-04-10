У кількох областях РФ уперше з початку великої війни оголошувалася ракетна небезпека

Нещодавно в Росії ракетну небезпеку вперше було оголошено одразу у 13 регіонах
У Володимирській, Костромській та Ярославській областях Російської Федерації вперше з початку повномасштабного вторгнення оголошувалася ракетна небезпека. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське Міністерство надзвичайних справ.

Мешканці трьох областей почали отримувати повідомлення від російського МНС попередження про ракетну небезпеку. «Ракетна небезпека на території Володимирської області. Залиште відкритий простір, сховайтеся в укриття», – зазначено в одному з таких повідомлень.

Як відомо, у Росії в п'ятницю, 27 лютого, режим «ракетної небезпеки» було оголошено одночасно щонайменше в 13 регіонах. Про можливу атаку попереджали мешканців Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Удмуртії, Пермського краю, а також Самарської, Ульяновської, Пензенської, Саратовської, Оренбурзької, Свердловської, Ростовської та Курської областей.

Принаймні у восьми з них такий режим було введено вперше з початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. В окремих містах, зокрема в Альметьєвську, було призупинено рух громадського транспорту, а в Казані, Іжевську та аеропорту Курумоч у Самарі проводилася евакуація людей.

Нагадаємо, 30 березня Володимир Зеленський заявив про готовність України до різних форматів припинення вогню, зокрема і на період великодніх свят.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін розпорядився встановити режим тиші. Згідно з повідомленнями, обмеження на ведення вогню діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. Командування російських військ уже отримало накази про зупинку наступальних операцій на всіх ділянках фронту, при цьому Москва очікує на аналогічні кроки з боку Києва.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємного припинення вогню під час Великодніх свят.

