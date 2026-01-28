Економіка РФ застрягає між стагнацією та інфляцією – розвідка

СЗР України констатує вхід агресора у фазу економічної пастки

Економічна модель Росії остаточно втрачає стійкість. Згідно з аналітичним звітом Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), за підсумками 2025 року та початку 2026-го економіка агресора опинилася у стані стагфляції – одночасного падіння виробництва (стагнації) та неконтрольованого зростання цін (інфляції). Жорстка монетарна політика російського центробанку та перехід до режиму «дорогих грошей» фактично зупинили розвиток цивільних секторів економіки, залишивши шанси на виживання лише військово-промисловому комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

За даними розвідки, у 2025 році динаміка російського ВВП демонструвала гальмування. Якщо початок року ще показував мінімальну активність, то у ІІІ кварталі зростання становило лише +0,1%, а у листопаді фактично завмерло.

Навіть незначне пожвавлення в середині року було обмежене військово-промисловим комплексом та окремими сегментами сировинних галузей і не створило жодних імпульсів для цивільної економіки. Інвестиційна активність після короткого підйому на початку року різко пішла на спад: у ІІ та ІІІ кварталах інвестиції в основний капітал скоротилися на 3,7% та 1,7% відповідно. Бізнес відмовлявся від модернізації, урізав закупівлі обладнання й інвестиційних товарів, а дефіцит фінансових ресурсів зберігатиметься навіть у разі пом’якшення грошово-кредитної політики.

Додатковий тиск формує бюджетна сфера. Держава скоротила стимули через податкові зміни, а у 2025 році збереження високих видатків на тлі падіння доходів призвело до зростання дефіциту. У 2026–2028 роках фіскальна політика стане стримувальним чинником через скорочення витрат і підвищення податкового навантаження, закріплюючи інерційний сценарій затяжної стагнації з підвищеними ризиками стагфляції.

Найвразливішим залишається внутрішній попит. Індекс підприємницької впевненості у роздрібній торгівлі у 2025 році стабільно перебував у мінусі, а у IV кварталі впав до –6 – найгіршого рівня з 2022 року. На цьому тлі 44% ритейлерів у 2026 році очікують зниження прибутків і рентабельності, тоді як лише 29% розраховують на зростання продажів – мінімальний показник за десятиліття.

Споживчі настрої стрімко погіршуються: з червня 2025 року продажі скорочувалися в переважній частині товарних категорій, а під час новорічних свят 2026 року відвідуваність торговельних центрів впала майже на 20% у річному вимірі. Високі процентні ставки різко підвищили витрати та вартість кредитування для малого і середнього бізнесу, обмеживши фінансування оборотного капіталу.

Російський роздрібний сектор демонструє слабку адаптивність і структурну крихкість. Песимізм бізнесу, очікування падіння прибутковості та скорочення інвестицій дедалі більше перетворюються на самопідживлюваний чинник спаду.

Нагадаємо, банківська система РФ входить у фазу глибокої кризи ліквідності. Станом на 1 січня 2026 року обсяг готівки в обігу досяг астрономічних 253 млрд дол. США. Центральний банк РФ був змушений визнати системну проблему: за підсумками 2025 року чистий відтік коштів із банківського сектору склав 12,8 млрд дол. США, що свідчить про тотальну втрату довіри населення до фінансових інституцій.