РФ посилила контроль над мігрантами: служба стала способом уникнути висилки

Єгор Голівець
glavcom.ua
РФ розширила підстави для депортації мігрантів
фото: szru.gov.ua

Нові норми передбачили обов’язкову депортацію за десятки порушень, а виняток залишили лише для тих, хто служив у російській армії

Державна дума Росії підготувала зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які розширюють підстави для депортації іноземців і фактично пов’язують їхнє перебування в країні з проходженням військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Законопроєкт, внесений урядом за ініціативою МВС у березні 2026 року, передбачив розширення переліку статей, за якими іноземців можуть видворити з Росії, з 22 до 43. 

Серед нових підстав для депортації визначені участь у несанкціонованих масових заходах, поширення «екстремістських» матеріалів, «дискредитація» збройних сил РФ, заклики до санкцій проти Росії, пропаганда забороненої символіки, зловживання свободою ЗМІ та дрібне хуліганство.

Для цих правопорушень видворення встановили як основне і обов’язкове покарання без права суду на індивідуалізацію. Особисті обставини, зокрема сімейний стан, працевлаштування чи тривалість проживання в країні, юридичного значення не матимуть.

Ключовий виняток у законопроєкті стосується іноземців, які проходили військову службу у Збройних силах Росії. Для цієї категорії обов’язкове видворення не застосовується. Натомість передбачені альтернативні санкції у вигляді штрафу або обов’язкових робіт.

Як зазначає Служба зовнішньої розвідки України, «державно закріплена формула»: участь у війні проти України є єдиним надійним правовим захистом мігранта на території Росії. Решта - предмет торгу з депортаційним апаратом.

Згідно з фінансово-економічним обґрунтуванням, реалізація законопроєкту потребуватиме щонайменше $23,1 млн упродовж 2026-2028 років. Водночас додаткові надходження від штрафів оцінюються на рівні понад $38,7 млн , що дозволяє розглядати систему як самоокупну.

Раніше стало відомо, що Росія розглядає кілька сценаріїв подальшого ведення війни: від її затягування до спроб заморозити конфлікт або розширити протистояння. Зокрема, йшлося і про можливі ризики ескалації за межами України.

Читайте також:

Читайте також

Попри заяви про перемогу, війна не дала США та їхнім союзникам очікуваного результату
Хто насправді виграв у війні США та Ірану: названо несподіваних лідерів
12 квiтня, 17:51
Військові взяли в полон білоруса
Захисник 10 км ніс пораненого окупанта мінними полями, аби обміняти його на побратима
10 квiтня, 17:03
Ситуація на фронті 8 квітня
Лінія фронту станом на 8 квітня 2026. Зведення Генштабу
8 квiтня, 22:29
Окупанти атакували Миколаївщину
На Миколаївщині у лікарні померла 13-річна дівчинка, поранена під час атаки
29 березня, 13:22
Політичне виживання Путіна та його оточення тепер заручники війни
Золота клітка Кремля: як війна знищує російський бізнес
28 березня, 21:21
Путін на зустрічі з бізнесом обговорював продовження війни та її фінансування
Будемо воювати. Путін зібрав крупний російський бізнес і закликав давати гроші на війну
27 березня, 10:26
Вивезені Росією діти повертаються в Україну
США взялися за повернення українських дітей із РФ: що відомо
26 березня, 20:59
Родніна є триразовою олімпійською чемпіонкою (1972, 1976, 1980 роки)
Одіозна олімпійська чемпіонка заявила, що іноземці мають заздрити соціальним програмам у РФ
24 березня, 13:37
Посол України в ООН попередив про військову співпрацю Росії та Ірану
Посол України в ООН попередив про військову співпрацю Росії та Ірану
24 березня, 01:12

РФ дала 13 років ув’язнення поляку, який воював за Україну
РФ дала 13 років ув’язнення поляку, який воював за Україну
У Польщі перекинувся автобус з українцями
У Польщі перекинувся автобус з українцями
Російські хакери атакували країни НАТО та Балкани: подробиці
Російські хакери атакували країни НАТО та Балкани: подробиці
ЗМІ: Іранські танкери знайшли шпарину в Ормузькій протоці
ЗМІ: Іранські танкери знайшли шпарину в Ормузькій протоці
Відомий маніяк, якого Путін відправив на війну в Україну, загинув
Відомий маніяк, якого Путін відправив на війну в Україну, загинув

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
