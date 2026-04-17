РФ посилила контроль над мігрантами: служба стала способом уникнути висилки

Нові норми передбачили обов’язкову депортацію за десятки порушень, а виняток залишили лише для тих, хто служив у російській армії

Державна дума Росії підготувала зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які розширюють підстави для депортації іноземців і фактично пов’язують їхнє перебування в країні з проходженням військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Законопроєкт, внесений урядом за ініціативою МВС у березні 2026 року, передбачив розширення переліку статей, за якими іноземців можуть видворити з Росії, з 22 до 43.

Серед нових підстав для депортації визначені участь у несанкціонованих масових заходах, поширення «екстремістських» матеріалів, «дискредитація» збройних сил РФ, заклики до санкцій проти Росії, пропаганда забороненої символіки, зловживання свободою ЗМІ та дрібне хуліганство.

Для цих правопорушень видворення встановили як основне і обов’язкове покарання без права суду на індивідуалізацію. Особисті обставини, зокрема сімейний стан, працевлаштування чи тривалість проживання в країні, юридичного значення не матимуть.

Ключовий виняток у законопроєкті стосується іноземців, які проходили військову службу у Збройних силах Росії. Для цієї категорії обов’язкове видворення не застосовується. Натомість передбачені альтернативні санкції у вигляді штрафу або обов’язкових робіт.

Як зазначає Служба зовнішньої розвідки України, «державно закріплена формула»: участь у війні проти України є єдиним надійним правовим захистом мігранта на території Росії. Решта - предмет торгу з депортаційним апаратом.

Згідно з фінансово-економічним обґрунтуванням, реалізація законопроєкту потребуватиме щонайменше $23,1 млн упродовж 2026-2028 років. Водночас додаткові надходження від штрафів оцінюються на рівні понад $38,7 млн , що дозволяє розглядати систему як самоокупну.

