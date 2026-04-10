Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Навіщо партнери послаблювали нафтові санкції проти Росії? Зеленський підозрює, що у Росії є хитрий план

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Глава держави на закритій зустрічі із журналістами підкреслив, що саме нафтодолари є основним джерелом спонсорування війни
фото: Офіс президента

Президент вважає, що послаблення санкцій мало під собою мету, яка далека від стабілізації світових цін на пальне

Президент України Володимир Зеленський припускає, що Росія веде складну гру на світовому енергетичному ринку, намагаючись під зручним приводом врятувати свої активи від банкрутства. Глава держави заявив про свої підозри щодо справжніх причин послаблення санкційного тиску на нафтовий сектор агресора. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський підтвердив, що міжнародні партнери на різних рівнях зверталися до України з проханням зменшити кількість ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Головним аргументом Заходу було побоювання, що це спровокує стрибок світових цін на енергоресурси. Проте президент вважає таку логіку помилковою і вбачає за нею «гру» Москви.

«Я чекаю, коли повернуть санкції щодо російської нафти в повному обсязі, як це було. Інакше кожен день додаватиме мені впевненості в тому, що це була гра Росії: під зручним приводом зняти санкції з енергоресурсів і мати можливість продати об’єкти компанії «Лукойл». Наша оцінка була така: якщо повні санкції діятимуть ще пів року, максимум рік – вони банкрути», – наголосив глава держави.

На думку президента, однією з головних цілей російського плану була можливість реалізувати закордонні активи, які зараз фактично «заморожені» через війну. Йдеться про велику мережу підприємств компанії «Лукойл» на території Європейського Союзу.

«Що стосується нафтового бізнесу, то як мінімум на території Європи «рускім» використовувати ці об’єкти у своїх інтересах або продати неможливо. Це близько 20 об’єктів, включно із заводами в Румунії, Болгарії. Вони не працюють або працюють так, що «рускім» гроші не передають. Тому я вважаю, що санкції послаблювались зокрема для того, щоб Росія мала можливість продати ці об'єкти. Якщо цей аналіз помилковий, то ми знову побачимо сильні санкції проти енергоресурсів Росії, бо саме енергоресурсами вони спонсорують свою війну, яку всі мають допомагати завершити», – зазначив Зеленський.

Також глава держави вперше відверто розповів про розмови з боку міжнародних партнерів щодо ударів ЗСУ по нафтопереробному сектору РФ. За словами глави держави, прохання «зменшити відповіді» на російський терор надходили на різних рівнях – від політичного до військового керівництва провідних країн світу. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірний дефіцит пального. За його словами, головна проблема – це дизель. За словами Зеленського, Україна вже готує необхідні домовленості з іншими країнами, щоб забезпечити себе пальним та уникнути такого дефіциту. Він додав, що уряд спільно з постачальниками палива працює над тим, щоб утримувати ціни та не допустити різкого зростання.

Як відомо, Росія наростила доходи від експорту нафти до максимального рівня з червня 2022 року. Зростання забезпечили підвищення світових цін і збільшення обсягів постачання.

До слова, Російська Федерація отримає подвоєний дохід від основного нафтового податку у квітні через нафтову кризу, спричинену війною США та Ізраїлю проти Ірану. Після того, як наприкінці лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, Тегеран фактично закрив Ормузьку протоку – маршрут, яким проходить близько 20% світової нафти та ЗПГ. Це спричинило стрімке зростання цін на нафту: ф'ючерси Brent перевищили $100 за барель.

За розрахунками Reuters, податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) для нафтової галузі РФ зросте у квітні до приблизно 700 млрд рублів (близько $9 млрд), порівняно з 327 млрд рублів у березні. Це також на 10% більше, ніж у квітні минулого року.

Теги: війна росія Україна нафта Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua