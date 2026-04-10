Навіщо партнери послаблювали нафтові санкції проти Росії? Зеленський підозрює, що у Росії є хитрий план

Президент вважає, що послаблення санкцій мало під собою мету, яка далека від стабілізації світових цін на пальне

Президент України Володимир Зеленський припускає, що Росія веде складну гру на світовому енергетичному ринку, намагаючись під зручним приводом врятувати свої активи від банкрутства. Глава держави заявив про свої підозри щодо справжніх причин послаблення санкційного тиску на нафтовий сектор агресора. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський підтвердив, що міжнародні партнери на різних рівнях зверталися до України з проханням зменшити кількість ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Головним аргументом Заходу було побоювання, що це спровокує стрибок світових цін на енергоресурси. Проте президент вважає таку логіку помилковою і вбачає за нею «гру» Москви.

«Я чекаю, коли повернуть санкції щодо російської нафти в повному обсязі, як це було. Інакше кожен день додаватиме мені впевненості в тому, що це була гра Росії: під зручним приводом зняти санкції з енергоресурсів і мати можливість продати об’єкти компанії «Лукойл». Наша оцінка була така: якщо повні санкції діятимуть ще пів року, максимум рік – вони банкрути», – наголосив глава держави.

На думку президента, однією з головних цілей російського плану була можливість реалізувати закордонні активи, які зараз фактично «заморожені» через війну. Йдеться про велику мережу підприємств компанії «Лукойл» на території Європейського Союзу.

«Що стосується нафтового бізнесу, то як мінімум на території Європи «рускім» використовувати ці об’єкти у своїх інтересах або продати неможливо. Це близько 20 об’єктів, включно із заводами в Румунії, Болгарії. Вони не працюють або працюють так, що «рускім» гроші не передають. Тому я вважаю, що санкції послаблювались зокрема для того, щоб Росія мала можливість продати ці об'єкти. Якщо цей аналіз помилковий, то ми знову побачимо сильні санкції проти енергоресурсів Росії, бо саме енергоресурсами вони спонсорують свою війну, яку всі мають допомагати завершити», – зазначив Зеленський.

Також глава держави вперше відверто розповів про розмови з боку міжнародних партнерів щодо ударів ЗСУ по нафтопереробному сектору РФ. За словами глави держави, прохання «зменшити відповіді» на російський терор надходили на різних рівнях – від політичного до військового керівництва провідних країн світу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірний дефіцит пального. За його словами, головна проблема – це дизель. За словами Зеленського, Україна вже готує необхідні домовленості з іншими країнами, щоб забезпечити себе пальним та уникнути такого дефіциту. Він додав, що уряд спільно з постачальниками палива працює над тим, щоб утримувати ціни та не допустити різкого зростання.

Як відомо, Росія наростила доходи від експорту нафти до максимального рівня з червня 2022 року. Зростання забезпечили підвищення світових цін і збільшення обсягів постачання.

До слова, Російська Федерація отримає подвоєний дохід від основного нафтового податку у квітні через нафтову кризу, спричинену війною США та Ізраїлю проти Ірану. Після того, як наприкінці лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, Тегеран фактично закрив Ормузьку протоку – маршрут, яким проходить близько 20% світової нафти та ЗПГ. Це спричинило стрімке зростання цін на нафту: ф'ючерси Brent перевищили $100 за барель.

За розрахунками Reuters, податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) для нафтової галузі РФ зросте у квітні до приблизно 700 млрд рублів (близько $9 млрд), порівняно з 327 млрд рублів у березні. Це також на 10% більше, ніж у квітні минулого року.