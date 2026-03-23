Банківська система РФ на межі краху – українська розвідка

Українська розвідка доповідає про паніку в Кремлі та термінові контрзаходи

Фінансова система Росії опинилася у критичному стані. Через величезні витрати на війну та санкції російські банки втрачають стабільність, а влада РФ готує екстрені заходи, щоб зупинити катастрофу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, ситуація в банківському секторі РФ стала некерованою: росіяни знімають мільярди з рахунків, боячись їх втратити, банкам бракує готівки для щоденних виплат, підприємства не можуть повертати кредити через кризу.

«У січні 2026 року громадяни Росії зняли з банківських карткових і накопичувальних рахунків понад $19,7 млрд, повернувши на депозити лише $5,8 млрд», – йдеться в повідомленні розвідки.

Також повідомляється, що чистий відтік із банківської системи склав $13,9 млрд – другий за масштабом показник з 2010 року.

У розвідці негативну динаміку пояснюють кількома чинниками одночасно. Насамперед, посилення кремлівського контролю за фінансовими операціями та перебої в роботі інтернет-інфраструктури підштовхують громадян тримати гроші подалі від банків. Інфляційні очікування роблять своє: домогосподарства скорочують заощадження на користь поточного споживання, не вірячи у збереження купівельної спроможності вкладів.

«Наслідки для банківської системи – однозначно негативні. Депозити пересічних російських вкладників уже стали фінансовим резервом для основних банків РФ, що фактично перебувають на межі кризи через нестачу капіталу. Водночас ці кошти активно використовуються для викупу боргових паперів держави, а також для кредитування держкорпорацій та підприємств ВПК. Щоб якось прикрити відсутність вкладів на банківських рахунках й убезпечити себе, Кремль готується запровадити обмеження на зняття депозитів», – повідомляють в українській розвідці.

«Главком» писав, що у Росії можуть заборонити або жорстко обмежити використання популярних західних моделей штучного інтелекту, зокрема йдеться про ChatGPT, Gemini та Claude.

Відповідний законопроєкт опублікувало Мінцифри РФ. У документі прямо зазначено: «функціонування трансграничних технологій штучного інтелекту може бути заборонено або обмежено». Йдеться про всі іноземні ШІ-сервіси, які передають дані користувачів за межі Росії, включно із запитами та діалогами. Саме це російська влада називає головною загрозою.

Також в РФ почалося дострокове блокування Telegram. Попри офіційні анонси про повне обмеження доступу з 1 квітня, російські користувачі вже зіткнулися з масовими збоями. Технічні проблеми з роботою месенджера зафіксовані у найбільших містах-мільйонниках країни-агресора.

Як зазначили в українській зовнішній розвідці, російська влада продовжує нав’язувати користувачам так званий національний месенджер Max. Водночас самі ж чиновники та топменеджери держкомпаній намагаються уникати його використання на особистих пристроях через недовіру та страх тотального контролю.